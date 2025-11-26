不需等2027！ 美海軍首長立軍令：全艦隊「27分鐘」內即刻接戰

國海軍作戰部長考德爾上將（左）19日在關島海軍基地主持全員大會，要求官兵不應等待2027年，而應隨時保持「27分鐘內」接戰的準備。（圖取自美國海軍網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對印太地區日益嚴峻的安全挑戰，美國海軍最高將領在視察前線時，發出極具急迫性的指令。美國海軍作戰部長考德爾上將（Adm. Daryl Caudle）日前在關島強調，艦隊不應只著眼於外界常談論的2027年戰備目標，而應確保在接獲指令的「27分鐘」內，就能隨時投入戰鬥。

根據美國海軍協會新聞（USNI News）報導，考德爾19日在關島海軍基地對官兵發表談話，這是他接任海軍作戰部長後首次印太巡視，行程涵蓋南韓、日本、關島與夏威夷，旨在檢視戰備狀況並關注官兵福祉。針對前任部長提出的「2027年因應太平洋潛在長期衝突」戰備目標，考德爾採取了更為激進的標準。

考德爾向官兵表明，雖然軍中常討論2027年的時間表，但他要求部隊必須在「27分鐘」內做好準備。他強調備戰沒有等待空間，無論是在艦艇上、基地設施內或飛行中隊裡，每一盎司的精力都必須用於確保部隊能隨時進入衝突狀態，而非等待數年後的假設性期限。

認中國艦艇數超美 舊戰法已無效

考德爾此行也坦誠點出美軍面臨的嚴峻現實。他在訪問南韓期間指出，中國現在擁有的軍艦數量已超越美國海軍，且雙方的數量差距正在擴大。他警告，面對中、俄這類「同級競爭對手（peer competitors）」，美軍過去習以為常的作戰模式已不再適用。

針對戰術轉型，考德爾直言過去那種將軍艦停在敵國海岸外、傳送空中任務指令，接著如入無人之境般（with impunity）飛越領空投擲導引炸彈的戰法，已經徹底過時。他認為，這種模式無法用來對付中國或俄羅斯等大國競爭對手，美軍必須認清現實並改變思維。

面對競爭對手的數量優勢，考德爾提出了「未來海軍部隊」的願景。他強調，美軍的「主力艦（capital ships）」仍是核心，但必須透過整合新興科技，讓這些載台的戰力倍增（put those things on steroids），以質量彌補數量差距。

除了科技加持，考德爾也指出「整合」是致勝關鍵。他分析，雖然中國海軍規模較大，但若美軍能結合聯合部隊與盟友，並同步發揮殺傷力，對手將無法超越美國的綜合戰力。他呼籲官兵必須具備高度危機意識，將「即刻戰備」視為每日的核心任務。

