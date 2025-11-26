落山風攪局聯勇操演 夜戰火箭暫停 日攻驗證國軍韌性

聯勇操演因瞬間陣風竄升逾10級，軍方緊急宣布2.75吋火箭射擊科目暫停。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍年度重點「聯勇操演」在恆春三軍聯訓基地如火如荼展開。25日晚間，原定夜間空武突擊及照明彈科目因強風取消，部隊轉為「全夜視」模擬訓練，強調黑暗環境下的偵察反制；26日清晨操演區瞬間陣風竄升逾10級，軍方緊急宣布2.75吋火箭射擊科目暫停，轉而聚焦日間攻擊射擊。

操演科目涵蓋T91步槍、T75及T74機槍、M240機槍、T108狙擊槍、40榴彈機槍、20機砲（AH-1W眼鏡蛇）、155公厘榴彈砲、105公厘戰車砲、81及120迫砲、標槍飛彈、50機槍、M257煙幕發射器、拖式飛彈模爆片，以及BDU練習彈（IDF戰機）。眼鏡蛇直升機低空盤旋，155榴彈砲轟然齊射，標槍飛彈一擊命中模擬目標，現場爆發熱烈歡呼，彰顯台灣自製武器的可靠精準。從單兵火力到重型火砲、無人機輔助，全面驗證「最壞情境」下的彈性應變，讓國軍化險為夷、轉守為攻。

「聯勇操演」在恆春三軍聯訓基地如火如荼展開。（記者蔡宗憲攝）

