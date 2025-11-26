售價僅主力型1/8！ 美研發「RAPTOR」廉價重型魚雷 強化量產規模

圖為美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦「佛蒙特號」（SSN-792）在澳洲基地裝載 Mk-48 重型魚雷。鑑於 Mk-48 單枚造價逾400萬美元，美軍正尋求開發成本僅8分之1的「RAPTOR」魚雷，以形成彈藥高低配戰力。（圖取自澳洲潛艦署LinkedIn）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應未來可能爆發的大規模海上衝突，並解決現役武器造價高昂導致庫存擴充不易的難題，美國海軍正尋求打造一款成本更低、能大規模生產的新型重型魚雷。據專業軍事媒體《Naval News》報導，美國海軍戰略能力辦公室（SCO）已發布合約徵求文件，代號為「RAPTOR」，目標將單枚成本壓低至50萬美元（約新台幣1625萬元），僅為現役主力魚雷價格的8分之1。

根據11月21日公開的合約文件），這項計畫的全名為「快速獲取可採購魚雷」（Rapid Acquisition Procurable Torpedo，縮寫RAPTOR）。其戰略目標在於輔助現有的魚雷庫存，提供一種能快速進入生產線、適用於標準533公厘魚雷管的低成本武器，主要部署於核動力攻擊潛艦。

相較於現役先進但昂貴的 Mk-48 ADCAP Mod 7 重型魚雷，RAPTOR 設定的量產目標單價僅為50萬美元。美國海軍水下武器經理波克上校（Capt. Chris Polk）說明：「這將是一種針對特定任務、能力受限的武器，但它仍將保有相同的爆炸威力（explosive yield）。」

犧牲部分導引 換取數量優勢

針對性能取捨，分析指出，為了達成「可快速採購」的低成本目標，RAPTOR 可能會降低導引系統的複雜度、縮短射程，或者移除攻擊水下潛艦的功能，使其成為專用的反水面艦武器。

此舉反映了美軍對庫存深度的焦慮。根據2025財年預算文件，美軍現役最先進的 Mk-48 ADCAP Mod 7 單枚造價超過400萬美元（約新台幣1.3億元），且該年度僅採購79枚。雖然 Mk-48 性能強大，但在需要「具成本效益且能大量消耗」的高強度衝突中，過高的成本與緩慢的產能已成為戰略隱憂。

目前 Mk-48 系列已服役超過40年，經過多次升級，仍是美軍水下作戰主力。隨著 RAPTOR 計畫啟動，美軍潛艦未來將形成明確的「高低配」武裝結構：以高端 Mk-48 對付高價值目標，以低成本 RAPTOR反制一般水面艦艇，確保在長期消耗戰中維持火力數量優勢。

