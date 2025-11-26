買可打500公里的PrSM有譜？ 1.25兆特別預算納「遠程精準打擊飛彈」

圖為洛克希德．馬丁公司展示的「遠程機動火力」概念圖，模擬精準打擊飛彈（PrSM）增程4型由海馬士（HIMARS）發射器發射的情景。（取自洛馬官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德稍早在總統府召開記者會，對外說明為期8年、上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，「遠程精準打擊飛彈」出現在欲採購軍備清單之中。雖然總統府、國防部等皆未對外說明這款彈藥是國造還是外購，但若是對外採購，有機會為可用於海馬士系統的PrSM（精準打擊飛彈），500公里射程將有助於提升源頭打擊戰力。

賴清德今日在記者會之中表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」將採購精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及其反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助及C5ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7項武器裝備。

總統表示，此特別預算將達成「空中重層攔截網」、「指管與決策輔助」、「多層次削弱」、「遠距精準打擊」、「強化作戰韌性」、「提升軍備量能」、「國防帶動經濟效益」等7大目標。

7項裝備之中，具備遠距精準打擊能力的「遠程精準打擊飛彈」受到矚目，雖然總統、國防部長顧立雄等人皆未說明這項裝備，會採外購或國造獲得，以及確切類型與性能。不過，若採外購方式獲得，可供我國「海馬士」系統搭載的PrSM（精準打擊飛彈），有機會納入我國彈藥庫。

我國陸軍遠程打擊主要仰賴美製「海馬士」多管火箭系統，其可掛載射程70公里的精準火箭，或者射程達300公里的陸軍戰術飛彈（ATACMS），但若非俄烏戰爭爆發，後者已逐步停產。

比起一輛海馬士發射車一次只能掛載一枚ATACMS，一輛車則可以掛載2枚PrSM，且射程可達500公里，若測試中的增程4型（Increment 4）得以服役，射程還可能推升至800公里，雖然ATACMS彈頭重量超過230公斤，PrSM則僅91公斤，但其射程與攜掛數量仍是不可取代的優勢。目前PrSM的用戶只有美國、澳洲，不過，包括波海三國、挪威等都對這款飛彈表露興趣。

