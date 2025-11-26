睽違147天！ 海鯤號可望明天出海測試

海鯤號可望於明天再度出海測試。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦（IDS）海鯤號9月完成海測期限已過，原訂11月交艦期程跳票，不過傳出海鯤號將於明（27）日上午出海，是否進行第一次潛航測試引發關注。台船對此訊息沒有明確回應，不過軍事迷爭相走告，明天將準備布條迎接海鯤號再度現身測試。

海鯤號7月3日完成第3次浮航海測後，即進入乾塢進行檢整，9月2日夜間7時移泊至第高雄港91號碼頭，外界以為將啟動潛航測試，台船當時也強調海鯤號按進度推進，隨後發生國安會諮詢委員黃曙光、時任台船董事長黃正弘相繼請辭，新任董事長陳政宏同月接受媒體專訪時，透露測試過程發現一些「小問題」，將進行精進、優化，證實9月海測延後，2個月內進行至少1次的浮航，與超過200公尺的深水潛航，如今交艦時程仍是未定之天。

海鯤號6月17日啟動第一次海上測試（SAT），台船稱順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試；同月26日進行第2次海測，完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力。

海鯤號交艦時程延宕。（台船提供）

不過，前海軍顧問郭璽曾以「唐華開心了！終於氣走黃曙光 海鯤號被玩完了！IDS壽終正寢！」為題直播爆料，海鯤號潛艦海測延宕，原因出在IPMS整體載台管理系統出問題，戰鬥系統與魚雷系統無法整合，韓國來了3批工程師，仍然連結失敗。他說，台船也承造了大武軍艦，但水面艦出問題，可以拖回來，潛艦則是攸關數10條人命，所以不敢出海測試。

他還說，7艘後續艦預算原本一起報價2800餘億元，後來更改為只報第2、3艘，結果成本大爆炸，原本每艘350億元造價，現在只能買不到60%的裝備，總統賴清德也不敢追加40%預算，因為國民黨不會通過。

