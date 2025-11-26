模擬遭中國切斷補給！美空軍演練「孤立作戰」 斷聯72小時照樣打

美國空軍地勤人員17日在喬治亞州穆迪空軍基地，對A-10C「雷霆二式」攻擊機進行檢修。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應未來可能與中國爆發的高強度衝突，美國空軍正積極演練一種極端作戰情境：當前線基地完全被切斷補給、增援甚至通訊時，部隊該如何生存並持續戰鬥。美國空軍第23聯隊本月在喬治亞州與佛羅里達州完成了代號「馬賽克之虎 26-1」（Mosaic Tiger 26-1）的演習，驗證部隊在「孤島狀態」下的持續作戰能力。

據《Defense News》報導，這項演習的核心在於驗證「敏捷戰鬥部署」（ACE）戰略。美軍假定在與中國的戰爭中，大型集中式空軍基地將成為敵方巡弋飛彈的首要目標，因此部隊必須分散至較小、較簡陋的機場運作。演習模擬部隊在分散部署後，面臨補給線中斷，必須在無法立即獲得後勤支援的情況下，維持戰機升空作戰。

演習期間，第23戰鬥基地中隊負責建立前進作戰據點，並驗證「多能工」（multi-capable airmen）概念。由於孤立基地人力有限，維修人員不僅要修飛機，還必須執行建立通訊、守衛基地周邊等非本職任務。中隊指揮官梅尤中校（Lt. Col. Justin May）表示：「中隊裡的每一位空軍人員都在處理通常不屬於他們職責範圍的任務。」

美國空軍人員17日在喬治亞州穆迪空軍基地，對A-10C「雷霆二式」攻擊機進行診斷與檢修。這是「馬賽克之虎」演習的一環，旨在訓練地勤人員在嚴苛環境下確保戰機具備隨時升空的戰力。（圖：美國空軍）

在庫存有限且不知何時能獲得補給的壓力下，後勤維修面臨嚴峻考驗。第75戰機世代中隊的士官長弗洛雷斯（William Flores）指出，他們必須精確計算資源的使用，「以機油為例，如果某架飛機消耗太多機油，我們可能會換另一架噴射機執勤，以免耗盡庫存。」這種斤斤計較的資源管理，是確保 A-10「疣豬」攻擊機（A-10 Warthogs）在物資短缺下仍能持續出擊的關鍵。

通訊全斷怎麼辦？ 靠「指揮官意圖」作戰

除了物資短缺，演習也模擬了與上級指揮部「完全斷聯」的情境。穆迪空軍基地指出，部隊通常會收到一份詳列未來3天任務的「空中任務指令」（ATO）。然而，一旦通訊中斷超過72小時，部隊就必須切換模式。

第74任務生成部隊指揮官普爾中校（Lt. Col. David Pool）解釋，當斷聯超過3天，部隊將轉向執行「軍事類命令」，這類命令僅提供廣泛的作戰意圖。此時，前線指揮官必須依據對上級「最後已知意圖」的理解，自主與鄰近單位協調並執行任務，確保在指揮鏈斷裂的混亂戰場中，美軍仍能維持作戰節奏。

