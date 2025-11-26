1.25兆特別預算增產能與彈藥存量 台美合建155砲彈產線「自動化」

國防部長顧立雄在說明預算分配時，其中之一的目標是要達成「提升軍備量能」。（圖取自記者會直播）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕賴清德總統今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於記者會宣布8年1.25兆新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算。國防部長顧立雄在說明預算分配時，其中之一的目標是要達成「提升軍備量能」，因此預計台美軍事合作在台建立155砲彈自動化生產線丶美台合作生產各式無人載具以及可反制無人機的火箭彈等，將成預算重點之一。

顧立雄提到關於「提升軍備量能」的目標，指出將「擴充產線，降低外購比例」，以及「增加戰備存量，強化防衛韌性」，以「增加軍備產能與戰備彈藥屯除」；同時「臺美共同研發及採購合作」，要「加速獲得國軍迫切需要武器與彈藥」，並「導入新興軍事科技，提升作戰能力」。

202廠彈筒所主要負責產製國軍30公厘以上各式彈藥所用彈筒。（圖取自軍聞社）

這代表先前軍方人士透露的國防部規劃將以140億新台幣預算，在軍備局202廠打造全新的自動化砲彈生產線，並將現有砲彈生產線進行優化提升產能，將會實現。

我國軍方202廠本就有155公厘砲彈產線，但因陸軍及海軍陸戰隊的砲兵部隊過去實彈射擊的頻次及數量並不夠多，因此202廠155公厘砲彈的產能並未全開；據了解，全新的砲彈產線，將以國際市場上普遍缺乏的155公厘砲彈為主，加上M1戰車所需的120公厘彈車砲彈，都要建立充足的產能，此外，由於30鏈砲砲彈的需求量也持續增加，預計全新砲彈產線的任務將相對吃重。

而美台合作生產各式無人載具以及可反制無人機的火箭彈等，其實在國防部與美Anduril簽訂合作備忘錄，Anduril公司裝備在國防展於國防館內展出，即可略知雙方未來的合作生產項目，可能就包括「梭魚-500」低成本巡弋飛彈、ALTIUS 600M無人機等，Anduril公司都已考慮在台灣建立產線與台灣聯合生產。

美國國防公司Anduril在台北航太國防展與中科院聯名在國防館展出包括低成本巡弋飛彈（如圖）、ALTIUS 600M無人機、Ghost-X無人機和自主水雷等，其中部分項目已表態有意在台建立產線。（資料照）

