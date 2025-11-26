攻擊無人機／艇、機納1.25兆特別預算 還可望買V-BAT無人機

美國Shield AI的V-BAT垂直起降無人機，具備偵、打一體能力，已獲美軍陸戰隊、美國岸巡隊，日、荷、希臘等國採用。（Shield AI官方X帳號）

〔記者陳治程／台北報導〕總統府今（26）日召開記者會，對外說明「守護民主台灣國安行動方案」，也正式揭開總金額高達1.25兆台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」相關內內谷，引發外界熱議；其中，除受高度關注的防空飛彈、精準火砲及遠程精準火箭外，監偵無人機、攻擊無人艇、機動阻絕器材也在這歷史性經費項目中，有望藉此機會為國軍一舉購得V-BAT無人機。

國防部長顧立雄今日指出，總金額新台幣1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別預算」中，欲將籌購防空、反彈道及反裝甲飛彈，精準火砲，遠程精準打擊飛彈；另有無人載具及其反制系統，、AI輔助及C5ISR系統、台美共同研發採購裝備系統等7大類武器裝備。在強化作戰持續量能裝備部分，則納有監偵無人機、攻擊無人機／艇，以及機動阻絕器材，強化作戰韌性。

請繼續往下閱讀...

國防部長顧立雄今（26）日說明1.25兆台幣的8年期軍購特別預算，在強化作戰持續量能相關裝備，納有監偵無人機、攻擊無人機／艇，以及機動阻絕器材三項目。

（擷自行政院官方直播影片）

上述三款採購項目中，除以「獵鴞專案」的美製彈簧刀、ALTIUS攻擊無人機，加上「快奇專案」為首的攻擊無人機／艇，以及今（2025）年漢光41號演習完成驗證的「艾斯科」（HESCO）防禦工事較無懸念外；能發揮早期預警，並兼具通訊中繼（communication relay）能力的監偵無人機，則有望成傳聞多時的美製V-BAT垂直起降無人機「入台」契機。

我國以「獵鴞專案」向美採購的彈簧刀、ALTIUS 600M攻擊無人機（如圖），目前已抵台交貨，投入軍種訓練。圖為國防部長顧立雄19日視導陸軍無人機訓練中心之情形。（國防部發言人官方Facebook）圖為今年投入漢光41號演習實兵驗證的艾斯科防禦工事，由十軍團52工兵群進行部署。（青年日報官方Facebook）

美國新創科技公司Shield AI旗下的V-BAT無人機去（2024）年軍援烏克蘭後，便屢傳實戰成果，今年更獲日本、希臘、荷蘭青睞採購，強化其海巡、海上情監偵能量；我國海軍先前也傳出有意籌獲該儎台，更有媒體報導海巡也想跟進海軍變「團購」，但這些消息目前都未獲軍方證實，連月前參與台北航太國防展的原廠人員，都只強調有在接觸，過程相當低調。

美國岸巡隊當地時間19日查獲逾22噸非法古柯鹼，照片甲板上停有這次查緝走私的一大功臣V-BAT無人機。（美國海岸巡邏隊官方X帳號）

V-BAT為單引擎、涵道風扇（Ducted fan）設計的偵、打一體無人機，可在150公里外遂行監偵，且操作門檻低、僅需一塊4X4平方公尺大地面部署，深具戰術效益。而該機目前的最新成果，是在本（11）月協助美國海岸巡防隊（USCG）查獲多達22噸的非法古柯鹼，也創下該隊單艦載運非法違禁品的新紀錄。

相關報導請見

政院明將通過軍購特別條例草案 額度空前達到1.25兆元台幣

買可打500公里的PrSM有譜？ 1.25兆特別預算納「遠程精準打擊飛彈」

1.25兆特別預算增產能與彈藥存量 台美合建155砲彈產線「自動化」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法