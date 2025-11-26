自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

賴總統身穿黑色飛行夾克好搶眼 特殊Logo竟是「這個軍種」

2025/11/26 15:17

賴清德總統昨天前往臺中勗勉中部救災部隊，賴總統穿了一件黑色的飛行夾克，胸前有著看似機器金剛的頭像Logo，看起來相當帥氣又時尚，引起相當高的討論。（軍聞社提供）賴清德總統昨天前往臺中勗勉中部救災部隊，賴總統穿了一件黑色的飛行夾克，胸前有著看似機器金剛的頭像Logo，看起來相當帥氣又時尚，引起相當高的討論。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統昨天前往臺中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。賴總統穿了一件黑色的飛行夾克，胸前有著看似機器金剛的頭像Logo，看起來相當帥氣又時尚，引起相當高的討論。

賴清德總統這兩天密集有軍事行程，先是昨天著西裝在府內主持將官晉任典禮，下午又換穿飛行夾克前往陸軍航特部602旅及5支部運輸兵群，慰勉官兵們投入花蓮救災任務的辛勞，今天則是在總統府內召開國安高層會議，會後說明政府將編列高達1.25兆元的軍事特別預算。

相較於前總統蔡英文在冬季喜歡穿上一襲海軍的長版防寒夾克」，賴德總統昨天穿上的黑色飛行夾克，也相當吸睛，不少網路社群都在討論這件飛行夾克是什麼來歷。

賴總統身上這件黑色飛行夾克，是現任國防部政戰局長史順文中將在擔任陸軍司令部政戰主任期間，率領政戰幕僚所設計生產的陸軍夾克，採取潮牌設計概念，也獲得陸軍官兵的好評。（軍聞社提供）賴總統身上這件黑色飛行夾克，是現任國防部政戰局長史順文中將在擔任陸軍司令部政戰主任期間，率領政戰幕僚所設計生產的陸軍夾克，採取潮牌設計概念，也獲得陸軍官兵的好評。（軍聞社提供）

軍方人士今天揭曉答案說，黑色的飛行夾克，是現任國防部政戰局長史順文中將在擔任陸軍司令部政戰主任期間，率領政戰幕僚所設計生產的陸軍夾克，採取潮牌設計概念，也獲得陸軍官兵的好評。

他表示，黑色飛行夾克的左胸前，繡有銀色丶類似機器金剛的頭像Logo，其實是陸軍ARMY英文的設計組成，Logo下方則有R.O.C ARMY的英文字樣，夾克背後則有SSR字樣的疊體設計，分別代表Sacrifice丶Solidarity及Responsibility（犧牲、團結、負責）。

他同時說，SSR也是年輕人的流行用語，意指王牌、好牌之意，在電競遊戲裡頭有著Superior Super Rare的用語，指遊戲角色或道具的最高稀有等級，獲取難度極高。

 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中