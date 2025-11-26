賴總統身穿黑色飛行夾克好搶眼 特殊Logo竟是「這個軍種」

賴清德總統昨天前往臺中勗勉中部救災部隊，賴總統穿了一件黑色的飛行夾克，胸前有著看似機器金剛的頭像Logo，看起來相當帥氣又時尚，引起相當高的討論。（軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統昨天前往臺中勗勉中部救災部隊，肯定國軍全心全力投入花蓮救災的貢獻與付出。賴總統穿了一件黑色的飛行夾克，胸前有著看似機器金剛的頭像Logo，看起來相當帥氣又時尚，引起相當高的討論。

賴清德總統這兩天密集有軍事行程，先是昨天著西裝在府內主持將官晉任典禮，下午又換穿飛行夾克前往陸軍航特部602旅及5支部運輸兵群，慰勉官兵們投入花蓮救災任務的辛勞，今天則是在總統府內召開國安高層會議，會後說明政府將編列高達1.25兆元的軍事特別預算。

相較於前總統蔡英文在冬季喜歡穿上一襲海軍的「長版防寒夾克」，賴德總統昨天穿上的黑色飛行夾克，也相當吸睛，不少網路社群都在討論這件飛行夾克是什麼來歷。

賴總統身上這件黑色飛行夾克，是現任國防部政戰局長史順文中將在擔任陸軍司令部政戰主任期間，率領政戰幕僚所設計生產的陸軍夾克，採取潮牌設計概念，也獲得陸軍官兵的好評。（軍聞社提供）

軍方人士今天揭曉答案說，黑色的飛行夾克，是現任國防部政戰局長史順文中將在擔任陸軍司令部政戰主任期間，率領政戰幕僚所設計生產的陸軍夾克，採取潮牌設計概念，也獲得陸軍官兵的好評。

他表示，黑色飛行夾克的左胸前，繡有銀色丶類似機器金剛的頭像Logo，其實是陸軍ARMY英文的設計組成，Logo下方則有R.O.C ARMY的英文字樣，夾克背後則有SSR字樣的疊體設計，分別代表Sacrifice丶Solidarity及Responsibility（犧牲、團結、負責）。

他同時說，SSR也是年輕人的流行用語，意指「王牌、好牌」之意，在電競遊戲裡頭有著Superior Super Rare的用語，指遊戲角色或道具的最高稀有等級，獲取難度極高。

