專剋自殺無人機！美軍測試「神蜂」攔截器 造價僅47萬

波蘭士兵18日在新德巴（Nowa Deba）演習場操作「神蜂」（Merops）反無人機系統的攔截無人機。美軍正與盟友密集測試這類低成本防禦系統，以因應廉價無人機的飽和攻擊威脅。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對戰場上廉價自殺無人機的飽和攻擊，用昂貴的防空飛彈攔截往往不符成本效益。為此，美國陸軍近期在歐洲密集測試一款名為「神蜂」（Merops）的新型反無人機系統。這款具備AI功能的攔截器，專門設計用來「撞毀」敵方無人機，且單價僅約1.5萬美元（約新台幣47萬元），旨在為部隊提供一種可大量消耗的低成本防禦手段。

據軍事媒體《防務一號》（Defense One）報導，美國陸軍第10陸軍防空與飛彈防禦司令部（10th AAMDC）11月18日在波蘭與波蘭、羅馬尼亞部隊進行聯合演訓。演習重點即為測試「神蜂」系統。該系統可裝載於皮卡車上，利用AI辨識敵方無人機後，發射一架廉價的定翼無人機直接衝撞目標。

請繼續往下閱讀...

第10陸軍防空與飛彈防禦司令部指揮官金恩准將（Brig. Gen. Curt King）指出，美軍過去常被迫使用每枚造價數百萬美元的防空飛彈來擊落廉價無人機，這在經濟上難以維持。「神蜂」攔截無人機的成本約為1.5萬美元，僅約為其主要假想敵、伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機造價的一半，成功扭轉了「防禦成本高於攻擊成本」劣勢。

金恩准將強調，透過如「捕蠅草行動 4.5」（Operation Flytrap 4.5）這類測試競賽，美軍展現快速整合產業技術的能力，不僅能以低成本有效反制「見證者」無人機，更汲取烏克蘭實戰經驗，利用自動化技術大幅精簡操作所需兵力。

這類測試由美軍「全球戰術邊緣採購局」（GTEAD）主導，旨在建立一個讓部隊能直接購買經實測認證裝備的市場。該局資深主任希爾上校（Col. Christopher Hill）透露，這套快速採購模式不只針對反無人機系統，接下來還將納入地面與空中自主攻擊系統。

希爾更明確表示，該團隊將於明年初擴展至印太司令部。他強調：「我們將在太平洋地區複製相同的流程，不僅支援當地的美軍部隊，也將支援澳洲、南韓與日本等區域合作夥伴。」這意味著這類低成本、高效率的不對稱防禦戰力，將很快部署於應對中國威脅的最前線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法