海鯤號四度出港海試 高雄港直播監視器畫面又「被消失」

潛艦海鯤號預計今天上午第四次出港海試，圖為海鯤號第三次海試畫面。（資料照，台船提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕毫無懸念！潛艦海鯤號預計今天（27）上午第四次出港海試，船迷研判，高雄市文化局紅毛港文化園區裝設在高雄港二港口的監視器直播畫面肯定又會「被消失」，今天凌晨「果然應驗」，直播在「11月26日23時57分14秒」停止，重播畫面自「11月26日12時43分09秒」起回放。

高雄二港口監視器直播，因海鯤號海試又被關閉。（取自紅毛港文化園區YT頻道）

據了解，海鯤號前3次海試都從高雄港二港口出海，但紅毛港文化園區監視器於6月17日將首度海試的海鯤號直播後，海軍以國防機密為由，要求台船聯繫文化局關閉，隨後6月26日第二次海試、7月3日第三次海試直播被關閉。

因此，船迷研判，海鯤號第四次海試，監視器應該會第三度被關閉，今天凌晨查看，「果然應驗！」但質疑海軍及台船，如果認定海鯤號出港是國防機密，為何總是有人提前放消息？各類媒體在二港口拍攝海鯤號，跟二港口監視器直播有何不同？嘲諷海軍及台船要求文化局關閉監視器的做法，彷彿「掩耳盜鈴」。

據指出，海鯤號9月完成海試期限已過，原訂11月交艦期程跳票，國防部長顧立雄11月3日在立法院備詢表示，「希望11月能再進行一個相關的浮航測試」，後續軍方及台船都沒有說明確切日期，直到昨天下午軍事迷爭相走告，預計今（27）日將準備布條迎接海鯤號再度現身測試。

