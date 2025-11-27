限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
中國出動23機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今天（27日）表示，自昨（26）日上午6時起至今上午6時止，偵獲中共軍機17架次及軍艦6艘，持續在台海周邊活動。其中有10架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部及西南空域。
據國防部所公布圖資，共機騷擾活動分為兩波，第一波活動時間介於昨上午7時30分至下午7時30分間，偵獲主戰機及無人機共14架次在我本島西部、西北部活動，其中有7架次逾越台灣海峽中線。
請繼續往下閱讀...
第二波活動時間則介於昨上午10時10分至晚上8時10分之間，偵獲主戰機與輔戰機共3架次，在我西南空域活動。
海上動態部分，另偵獲6艘中共海軍艦艇，持續在台灣周邊海域活動。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接