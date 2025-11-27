限制級
北約首例 荷蘭PzH2000自走砲將裝反無人機「鳥籠」
皇家荷蘭陸軍的PzH2000自走砲，將領先北約盟國，率先加裝客製化的全方位防護網。（比利時COBBS BELUX BV公司官網）
〔記者陳治程／綜合報導〕近年崛起的無人機戰術，在現代戰場上對戰甲車、飛機的突襲能力已不言而喻，但這些傳統儎台也非一成不變，而是透過加裝反無人機系統，甚至是外掛「鳥籠」的方式來予以制衡；對此，近日有比利時公司宣布，將為荷蘭的自走砲加裝客製化防護網，強化對小型快速威脅的防禦能力。
比利時公司「COBBS BELUX BV」24日透過官方社群宣布，其將為皇家荷蘭陸軍的PzH2000NL自走砲加裝全方位防護網，藉此增進防護能力、抵禦小型無人機攻擊威脅。
烏俄戰爭顯示，二線的砲兵單位也是敵軍優先打擊目標，有鑑自走砲車體頂部與側面裝甲不如戰車厚實，容易成為FPV無人機的攻擊破口，促使荷蘭對其德製PzH2000NL自走砲安裝鳥籠，加強車頂、彈艙側面等關鍵區域防禦能力。
皇家荷蘭陸軍的德製PzH2000NL自走砲。該儎台也將成為北約盟國加裝反無人機網的首例。（荷蘭國防部官網）
從官方釋出的電腦渲染圖也可見，相比烏俄兩軍急就章的籠式鋼板，PzH2000NL加裝的固定式防護網採孔洞狀中空設計，除了提供乘員視野與防護力，也能避免增加車重，同時滿足野戰機動與狹窄地形需求。
軍聞網站「Army Recognition」報導指出，該改裝是北約盟國間的首例，儘管荷蘭購入「天空突擊兵30」（Skyranger 30）防空砲車等裝備，建構反無人機「硬殺」能量，但面對低成本無人機的飽和攻擊戰術，自走砲、指揮所與後勤設施等高價資產也須加強防護，搭配電戰干擾等軟殺手段，保障戰場生存性和續戰能力。免費訂閱《自由體育》電子報
