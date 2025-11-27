自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

波蘭將購瑞典A26潛艦 韓「島山安昌浩級」艦鎩羽而歸

2025/11/27 12:28

瑞典紳寶集團宣布，波蘭政府現已選定其研製的A26型潛艦，以汰換現役的俄系基洛級潛艦，強化波羅的海安全。（紳寶集團官網）瑞典紳寶集團宣布，波蘭政府現已選定其研製的A26型潛艦，以汰換現役的俄系基洛級潛艦，強化波羅的海安全。（紳寶集團官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防部長榮松（Pål Jonson）當地時間昨（26）宣布，波蘭政府現已選定該國研製的新一代A26潛艦，藉此強化波羅的海周邊穩定，此舉也將增強兩國軍工合作，深化安全互信；不過，這道消息出來的同時，也宣告日前有意以「買新艦送舊艦」競逐此案的南韓鎩羽而歸。

紳寶集團表示，配備先進科技的新一代A26潛艦，目前已獲波蘭政府選定，未來將汰換現役的俄系基洛級（Kilo-class）潛艦，藉此建構現代化水下戰力，強化該國波羅的海周邊區域安全；瑞典國防部長榮松（Pål Jonson）隨後也在個人社群上證實此事，並強調這是瑞典、波蘭兩國關係間「歷史性的一刻」（a historic day）。

軍聞媒體「Breaking Defense」引述波蘭公共電視台《TVP》報導，波蘭以「虎鯨」（Orka）計畫名義採購新型潛艦，吸引德國蒂森克虜伯海洋系統（tkMS）、義大利芬坎蒂尼（Fincantieri）、法國海軍集團（Naval Group）、西班牙納凡提亞（Navantia），以及南韓韓華海洋（Hanwha Ocean）和瑞典紳寶集團競標，最終鎖定3艘瑞典A26潛艦，總金額上看100億波蘭茲羅提（約新台幣859.48億元）。

而在昨天，南韓《韓聯社》才引述軍方人士消息指出，該國有意透過贈與退役在即的「張保皋號」潛艦（SS-061），吸引波蘭選定其推銷的「島山安昌浩級」，如今結果出爐，也確定南韓在該案競逐中與德、法、西國船廠一樣，正式鎩羽而歸。

南韓有意以新的島山安昌浩級搭配將退役的張保皋級潛艦競逐波蘭新型潛艦案，可惜仍鎩羽而歸。（南韓海軍官方Facebook）南韓有意以新的島山安昌浩級搭配將退役的張保皋級潛艦競逐波蘭新型潛艦案，可惜仍鎩羽而歸。（南韓海軍官方Facebook）

代號為A26的瑞典「布萊金厄級」潛艦，為紳寶集團最新打造的柴電潛艦，綜合公開資訊，該艦潛航排水量逾1900噸，延續現役哥特蘭級艦配置、搭載AIP絕氣推進系統，最大潛深至少在200公尺以上；而瑞典政府現已採購「布萊金厄號」（HMS Blekinge）、「斯堪尼號」（HMS Skåne）兩艘A26潛艦，預計2031、2033年交軍服役。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中