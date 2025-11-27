維持艦隊整體戰備妥善 海軍15.66億向美採購艦艇零附件

圖為海軍成功級巡防艦「鄭和軍艦」（PFG2-1103）今年駛進基隆港，準備參與敦睦遠航艦隊開放參觀之情形。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕海軍水面艦隊近年迎來汰舊換新的銜接期，先是康定級艦啟動延壽暨性能提升、濟陽級巡防艦也開始逐步退場，面對中共灰色地帶襲擾愈發頻繁，在輕巡艦和新一代主戰艦尚未完工和問世前，對成功級和基隆級艦的出勤壓力是種考驗。對此，海軍今（27）日最新採購決標顯示，後續將向美籌獲近16億台幣的艦艇零附件，確保艦隊戰備妥善無虞。

政府電子採購網最新決標公告指出，國防部已代海軍司令部向美採購「艦艇零附件」，決標金額新台幣15億6697萬1千元整，履約期程自本（11）月19日持續至2029年12月中，履約地點為高雄左營，為期4個年度。

請繼續往下閱讀...

海軍今公布「艦艇零附件」採購決標案，總金額15.66億台幣，自本月起履約至2029年12月中，橫跨4個年度。（擷自政府電子採購網）

比對今（2025）年和明（2026）年度公開預算，海軍司令部在後勤通資業務中皆編有同名的外購經費，惟金額、期程不同，不排除此次決標為新一輪的統合採購項目，保障水面艦隊未來五年的維保量能。

海軍目前有多項現役艦性能提升、新建建造工作同時進行中。其中，「康定級」巡防艦升級案在首艘接受升級的承德軍艦重返戰備後，明年起預劃一年升級一艘，目標2030年完成；至於「成功級」巡防艦，則有意將現有的標準一型飛彈全面換裝為標準二型，提升區域防空能量。

新造艦工程方面，兩艘定位各異的輕型巡防艦現正持續建造中，雖因主機交貨延宕而可能無法在明年10月交軍，但後續艦計畫已在規劃中；與此同時，海軍也在推動「下一代作戰艦」初步設計工作，由海發中心主導相關作業，協助海軍籌獲排水量逾6000噸的主力戰艦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法