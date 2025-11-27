無人機不只軍用5萬架 龔明鑫：加跨部會5萬訂單 10萬架讓廠商練兵

國防部長顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。（國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕無人機丶無人艇需求量大增，不僅是先前傳出的軍用5萬架，還要再加上跨部會需求的5萬架，經濟部長龔明鑫表示，這10萬台可以讓台灣廠商練兵，有時機就可以擴展到國際市場。

總統賴清德昨（26）日宣布，政府將提出8年期的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，上限暫匡1.25兆元；行政院院會今天也通過這項特別條例草案，將送立院審議。

對於無人載具的需求，經濟部長龔明鑫昨天表示，以整體國防產業而言，包括軍工產業，本身就是我國五大信賴產業重要的項目之一，其範疇涵蓋陸海空國防裝備，並延伸到太空和資安的新興領域。資安產業主要是由數位發展部來主政，而經濟部則負責國防產業的部分，聚焦於五項產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器人（狗），以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。

經濟部長龔明鑫在總統府記者會說明，無人載具發展現況及未來展望。特別表示，包括軍用及跨部會的需求，總計有10萬架，讓國內廠商來練兵。（圖取自總統府官方直播）

針對台灣的無人載具製造潛力，龔明鑫特別表示，現在各界要求非紅供應鏈，較不喜歡中國大疆，因此給了台灣非常大的機會，因為台灣的製造能力、它系統整合能力非常強。

他說，經過幾次與國防部共同合作軍用商規無人機原型機開發，或者組成260家的海外商機無人機聯盟，以及行政院已核定的無人載具統籌型計畫，跨部會5萬訂單加上國防部5萬軍用訂單，10萬台可以讓台灣廠商練兵，有時機就可以擴展到國際市場。

龔指出，目前已經逐漸有成效，國防部3千多架已經釋出，代表（廠商）已經達成國防部要求、合規了，而事實上我國也已打入美國第一大無人機廠商Skydio、全球第二大無人機廠商Parrot（法）形成合作的供應鏈關係，迄今訂單達38億元。除此之外，整機部分已經有中東歐、美國、波蘭以及捷克等國訂單，代表台灣已經有無人機的能量，現在是要從基礎開始擴展。

