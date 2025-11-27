法製幻象2000烏國立戰功！飛官：靠短程飛彈打爆俄巡弋飛彈

烏克蘭飛官手指幻象2000機身上的「擊殺標記」，每一枚圖案代表成功攔截一枚俄軍Kh-101巡弋飛彈。（圖取自烏克蘭空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍近日發布一段罕見影片，揭露法國援烏的幻象2000-5（Mirage 2000-5）戰機在前線的實戰表現。影片中，一名烏克蘭飛行員宣稱，該型戰機在攔截俄羅斯無人機與巡弋飛彈方面表現優異，成功率高達98%。然而，分析指出，目前烏軍的幻象戰機似乎僅配備短程空對空飛彈，缺乏視距外打擊能力。

據軍事媒體《The Aviationist》報導，這名曾駕駛Su-27戰機的烏克蘭飛官表示，他在法國接受了為期六個月的轉換訓練。他對幻象2000的評價極高，直言「攔截敵方無人機和飛彈的效率達到了98%，這是令人印象深刻的數字」。

請繼續往下閱讀...

影片畫面顯示，這架幻象2000的機身漆有6個巡弋飛彈的「擊殺標記」（kill markings），經辨識極可能是俄軍的Kh-101巡弋飛彈。該名飛官證實了這些標記的含義，並補充說還有另外6次擊殺紀錄尚未噴塗上去，因為在前線機場「並不總是備有噴漆模板」。

Ukrainian Pilot on the Effectiveness of the Mirage2000



Ukraine?France@FranceenUkraine pic.twitter.com/wGuGmYG4CP — Ukrainian Air Force （@KpsZSU） November 26, 2025

儘管攔截效率驚人，但飛官也點出了幻象2000目前的局限性。他指出，與烏軍現役的F-16相比，這款戰機缺乏長程空對空武器，「我們需要介於效率與成本之間的中程武器，以便應對海量的空中威脅。」

烏克蘭空軍發布法製幻象2000-5戰機在前線基地的畫面。。飛官盛讚該型戰機攔截俄軍目標的成功率高達98%。（圖取自烏克蘭空軍）

報導分析影片中的掛載配置發現，法國似乎僅提供了紅外線導引的短程「魔術二型」（Magic 2）空對空飛彈，未見較新型的中程「雲母」（MICA）飛彈。烏軍幻象戰機目前的標準掛載為：兩枚魔術二型飛彈、兩具副油箱以及兩門內建30公釐機砲。地勤人員特別解釋，機翼下漆成藍黃色的物體是副油箱，而非外界誤認的大型炸彈；但他強調魔術二型飛彈表現出色，「命中率幾乎是100%」。

為了在俄軍猛烈砲火下生存，烏克蘭空軍採取了極高強度的機動部署策略。一名技術人員透露，這是他們一週內第三次轉移駐地。該部隊近期曾遭到俄軍「見證者」（Shahed）無人機與飛彈攻擊，所幸及時撤離，未有人員傷亡。

在影片末段，飛官表達了對未來機種的看法。他表示，若有機會換裝優於幻象的機種，他會選擇同為法國製造的「飆風」（Rafale）戰機，因為訓練系統相通，轉換速度會比學習其他國家戰機更快，且飆風戰機可掛載射程極遠的「流星」（Meteor）飛彈。據報導，烏克蘭與法國近期已簽署採購意向書，未來可能引進多達100架飆風戰機，但首批交付時間預計不會早於2029年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法