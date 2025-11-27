若爆發衝突80萬盟軍需過境！ 德國秘密擬定「對俄作戰計畫」

圖為德國聯邦國防軍（Bundeswehr）特戰部隊。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯入侵烏克蘭後的地緣政治變局，德國正進行二戰以來最大規模的軍事戰略調整。據《華爾街日報》獨家披露，德國軍方高層正在柏林擬定一份長達1200頁的機密文件——代號「OPLAN DEU」（德國作戰計畫）。該計畫詳細規劃了若與俄羅斯爆發衝突，德國將如何協助多達80萬名北約部隊安全穿越國境，部署至東部前線。

報導指出，這份文件將德國的角色從冷戰時期的「前線國家」轉變為北約的「後勤樞紐」與「集結地」（staging ground）。計畫詳細繪製了部隊行進所需的港口、河流、鐵路與公路網絡，以及沿途的補給與防護措施。這種模糊軍民界線的「全社會」途徑（all-of-society approach），標誌著某種程度的冷戰思維回歸，但也必須應對當時不存在的新威脅與基礎設施挑戰。

布蘭登堡社會與安全研究所所長史圖赫泰（Tim Stuchtey）分析，由於阿爾卑斯山構成天然屏障，一旦發生衝突，北約部隊勢必得穿越德國才能抵達戰場。德國官員目前預估，俄羅斯可能在2029年具備攻擊北約的能力。

然而，執行這項計畫面臨現實挑戰。德國目前的基礎設施狀況並不理想，據估計有20%的高速公路與四分之一的公路橋樑需要維修。冷戰時期常見的「軍民兩用」設施，如可作為臨時跑道的高速公路路段，許多已被拆除或改建。近期在漢堡舉行的「紅風暴Bravo」（Red Storm Bravo）演習也暴露了脆弱點：模擬抗議者將自己黏在馬路上，因警方缺乏溶劑且軍隊無執法權，導致北約車隊受阻長達2小時。

此外，近期歐洲發生多起鐵路與關鍵設施遭破壞事件，雖然部分案件未發現外力介入跡象，但波蘭當局指控俄羅斯是鐵路爆炸案的幕後黑手。這些事件凸顯了確保軍事運輸暢通的難度。

總理梅爾茨：不再生活在和平時期

面對基礎設施與法規的雙重挑戰，柏林當局計畫在2029年前投入1660億歐元（約新台幣5.2兆元）升級基礎設施，並優先考慮軍民兩用項目。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）9月曾對企業領袖表示：「威脅是真實的。我們雖然沒有處於戰爭狀態，但也已不再生活在和平時期。」隨著破壞行動與網路攻擊日益頻繁，這份作戰計畫正試圖縮短德國從和平轉向戰備的反應時間。

