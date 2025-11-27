防空飛彈只是起點！外媒：與那國島將成美日「反艦殺手」前進基地

NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本政府近期確認將在距離台灣僅110公里的與那國島部署防空飛彈，引發北京強烈反彈。然而，權威軍事媒體《戰區》（The War Zone）分析指出，這項部署「僅是個開始」（Just The Beginning）。隨著美軍陸戰隊悄然進駐設立前進加油點，這座日本最西端的島嶼正逐步演變為美日聯手封鎖共軍的「前進集結區」，下一步極可能部署針對中國艦隊的反艦利器。

報導指出，在川普政府授權下，美國陸戰隊近期已在與那國島設立了「前進武裝加油點」（FARP）。這是美軍CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）重型直升機史上首次降落在日本如此西南端的島嶼。此舉戰略意義重大，透過在島上建立臨時補給站，美軍飛機的巡邏與作戰半徑將大幅延伸，能夠涵蓋台灣周邊海域，驗證了美日部隊在危機爆發前迅速將兵力投射至第一島鏈咽喉的能力。

下張王牌：NMESIS反艦飛彈封鎖台灣東部

分析認為，既然日本已決定將與那國島軍事化，下一步最合邏輯的部署將是長程反艦武器。特別是美國陸戰隊的「海軍／陸戰隊遠征艦隊攔截系統」（NMESIS），該系統配備射程約185公里的「海軍打擊飛彈」（NSM），且具備高機動性與隱蔽性。

若將 NMESIS 部署在與那國島，其火力圈將不僅覆蓋台灣北部海域，更能直接威脅繞行至「台灣背後」（東部海域）的解放軍艦艇。這意味著，中國企圖封鎖台灣的艦隊將面臨來自側翼的致命打擊，讓與那國島成為刺穿中國「反介入」防線的關鍵匕首。

日本陸上自衛隊的「03式中程地對空飛彈」（Chu-SAM）發射車。（圖取自美國陸軍網站）

然而，將與那國島轉化為攻擊節點也伴隨著巨大風險。報導警告，該島位於中國導彈與空軍的「反介入／區域拒止」（A2/AD）防禦圈深處。一旦衝突爆發，北京擁有龐大的導彈庫存，足以對該島「傾瀉火力」（rain fire）。屆時，島上的守軍與美日資產可能面臨被切斷聯繫且遭受飽和攻擊的絕境，這使得該島的軍事化成為一把雙面刃。

針對美日的戰略進逼，中國民間公司近期發布了一段模擬影片，展示新款「馭空戟1000」（YKJ-1000）極超音速飛彈對日本艦艇發動攻擊。儘管影片並非官方發布，但在時機點上被視為北京對日本加強西南諸島防衛的具體示警訊號。

