台海軍情

路透：紐軍最大油彈補給艦11/5穿台海 竟遭共艦跟監、戰機「模攻」

2025/11/27 16:49

皇家紐西蘭海軍油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（A11）。（路透資料照）皇家紐西蘭海軍油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（A11）。（路透資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕中國軍事實力近年急遽擴張，更試圖藉此侵犯我國主權，向外宣張「台海內海化」，對此，國際社會紛以軍艦通過台海的行徑，向各界證明台海是「國際公海」來加以反制；而在本月初，紐西蘭海軍一艘油彈補給艦曾低調穿過台海，卻遭中共軍艦跟監騷擾、甚至遭中共戰機「模擬攻擊」，引發議論。

《路透》（Reuters）今（27）日獨家報導指出，一艘隸屬皇家紐西蘭海軍的油彈補給艦「奧特亞羅瓦號」（A11），本月5日低調穿越台灣海峽，相關消息已獲紐國國防部證實，然而，該艦在穿越台海期間一路遭中共軍艦「跟蹤」、甚至遭到共軍戰機「模擬攻擊」，引發安全疑慮。紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）指出，此舉是根據《聯合國海洋法公約》所行使的航行自由。

報導指出，該國在過去十年間有三次穿越台海的紀錄，第一次是在2017年，第二次則是去（2024）年9月、由澳洲軍艦隨行，第三次則是本月，由紐國海軍噸位最大的韓製油彈補給艦穿越台海。

值得一提的是，報導寫道，在紐國軍方證實穿越台海的時間點11月5日前後，我國國防部正好揭露中共在台海周邊實施「聯合戰備警巡」，包含殲-16戰機等海、空儎台在內集結我國西南海域，面對無武裝的紐國油彈補給艦，形成明顯對比。

