針對高市早苗？中國「極音速飛彈」模擬攻日 畫面鎖定名古屋

中國航太公司「凌空天行科技」發布宣傳影片，模擬多枚「馭空戟-1000」極音速飛彈高速襲向日本列島。發布時機正值日本首相高市早苗發表挺台言論後，被視為針對日本的具體恫嚇。（圖翻攝自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本與中國的關係近期因台海議題急遽降溫。就在日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」的強硬立場後，中國方面隨即出現針對性的武力展示。一家中國航太科技公司25日發布新款「馭空戟-1000」（YKJ-1000）極音速飛彈宣傳影片，內容竟毫不避諱地模擬飛彈對美軍航空母艦戰鬥群及日本名古屋等多個城市發動毀滅性打擊，恫嚇意味濃厚。

據《明報》與《香港中通社》報導，這支由四川「凌空天行科技」發布的影片中，展示了「馭空戟-1000」飛彈的作戰模擬畫面。影片顯示，該飛彈將太平洋上的美軍「福特級」核動力航艦艦隊設定為假想敵，展示其自動識別目標與機動變軌躲避攔截的能力。

更引發關注的是影片末段，畫面上出現了清晰的日本地形圖，隨後至少8枚「馭空戟-1000」飛彈高速飛向日本列島，攻擊目標涵蓋名古屋及其他重要城市。由於發布時機敏感，外界普遍解讀這是北京當局對日本新政府挺台立場的具體警告。

根據公開資訊，「馭空戟-1000」是一款通用化的極音速飛彈，射程介於500至1300公里，飛行速度可達5至7馬赫（約時速6125至8575公里）。該飛彈採用火箭助推發射，升空後脫離並點燃衝壓發動機進行動力巡航，時間可達360秒。

值得注意的是，該系統採用「陸基發射車」部署，其外觀經過偽裝設計，組裝後猶如一般的標準貨櫃，可透過公路機動運輸。這種「貨櫃飛彈」的設計使其極難被衛星或偵察手段提前發現，具備極高的戰場生存率與突襲能力。

官媒批日軍國主義還魂 民企配合文攻武嚇

此次影片發布的時間點，正值中日外交摩擦升級之際。日本首相高市早苗日前明確表示，若中國封鎖台灣將構成日本的「存亡危機事態」，引發北京強烈不滿。中國鷹派官媒《環球時報》隨即發文痛批日本軍國主義「還魂」，並指日本的戰爭準備正全面鋪開。

