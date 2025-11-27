俄戰爭機器弱點曝光？美組織稱制裁關鍵化學品可削弱俄作戰能力

美國民間組織Dekleptocracy表示，針對用於製造機械潤滑劑的化學品下手，能影響俄羅斯部署戰車能力。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕為了讓烏俄戰爭畫下句點，國際多次對其進行制裁。近日有1個美國組織指出，針對某樣事物實施制裁，能嚴重擾亂俄羅斯在烏克蘭的戰爭行動。

根據《衛報》（The Guardian）報導，先前國際已針對俄羅斯能源公司、銀行、軍工供應商等實施制裁。對此研究俄羅斯戰爭經濟的美國民間組織Dekleptocracy近日表示，國際可針對用於製造機械潤滑劑（mechanical lubricants）的化學品下手。

該組織主席、前美國國務院俄羅斯問題專家哈里森（Kristofer Harrison）指出，這類化學品難以取代，且對俄羅斯部署戰車和作戰能力至關重要。該組織在其最新報告中稱，缺乏機械潤滑劑將嚴重損害俄羅斯戰爭機器。

全球只有少數幾家公司生產製造機械潤滑劑的化學品，且幾乎所有此類公司都在俄羅斯全面入侵之初就停止向其出售此類化學品。但Dekleptocracy發現，1家名為瑞豐新材的中國公司目前滿足俄羅斯的大部分需求，每年供應高達800萬公斤的化學品。

瑞豐新材最近在美國維吉尼亞州設立了辦事處。Dekleptocracy強調，封鎖該公司以及其他一些規模較小的供應商，將導致俄羅斯出現機械潤滑劑短缺。

瑞豐新材尚未對此事做出回應。

