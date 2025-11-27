自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍高層異動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉上將升任海軍司令

2025/11/27 18:52

海軍上將唐華調任國防大學校長。（國防部提供）海軍上將唐華調任國防大學校長。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍高層人事搬風！國防部今（27）日晚間宣布，奉總統核定，海軍司令唐華上將調任國防大學校長；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將；人事案將於12月1日起生效。

蔣正國中將即將升任海軍司令部司令並晉升海軍二級上將。（國防部提供）蔣正國中將即將升任海軍司令部司令並晉升海軍二級上將。（國防部提供）

國防部今晚發布新聞稿指出，奉總統核定國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

國防部說明，蔣正國是海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

國防部說，前述調任案均以2025年12月1日生效。

