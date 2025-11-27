蔣正國升任海軍上將司令 曾在國會說明「震海」轉型受矚目

國防部參謀本部現任副參謀總長蔣正國中將12月1日將升任海軍司令並晉升海軍二級上將。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今晚發布奉總統核可的國軍高階將領人事調任案，現任副參謀總長蔣正國中將，將於12月1日起接任海軍司令並晉任海軍二級上將。蔣正國為海軍官校77年班畢業，歷任海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部參謀長、後勤參謀次長及192艦隊長等重要軍職，資歷完整。蔣正國在參謀長任內向國會說明將「震海計畫」轉型為「輕型巡防艦」籌建的計畫，以應對共軍灰色地帶襲擾的壓力，頗令各界印象深刻。

國防部指出，蔣正國是海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令。

據了解，蔣正國歷練完整無缺，且在海軍內部屬於思維靈活的「務實派」。他曾任基隆軍艦、岳飛軍艦、永定軍艦艦長，隨後升任海軍司令部人事軍務少將處長，再接任負責水雷作戰及水下作業的192艦隊長，並曾於2017年帶領敦睦艦隊遠航。而後經歷海軍官校校長，後次室次長、參謀長、艦指部指揮官、副參謀總長，除對非傳統的不對稱作戰有第一線經驗外，更具備艦隊作戰、軍事教育與後勤維保等跨領域歷練。

蔣正國最受矚目的公開發言之一，莫過於2022年擔任海軍參謀長期間，面對4500噸級新一代飛彈巡防艦「震海計畫」因戰系研發延宕與預算限制受挫，依據高層戰略指導（包括時任海軍司令梅家樹），果斷轉化為具體調整方向止損，並主責向國會說明，將預算轉用籌建12艘2500噸級的「輕型巡防艦」，以應對中共對台加劇的灰色地帶襲擾威脅。

蔣正國當時在立法院答詢時指出，面對共軍以056A型輕型護衛艦等兵力常態侵擾，我方長期以大型主戰艦對應，造成油耗與兵力運用的不成比例消耗。他當時提出海軍主張透過籌建噸位較小、操作成本較低的輕型巡防艦，來分擔濟陽級與成功級的偵巡負荷，並解決濟陽級艦齡老舊、鍋爐啟動需時過長的問題 。

這項決策雖一度引發議論，但隨後輕型巡防艦防空型與反潛型原型艦陸續開工，顯示軍方已確立「戰力保存」與「分散式殺傷」的戰略方向；且自2022年至今共軍對台灰色地帶襲擾及所謂「海空聯合戰備警巡」騷擾態勢加劇，蔣正國當時向國會說明的內容放諸今日來看，頗具先見之明。

此外，在潛艦國造（IDS）專案上，蔣正國也扮演重要說明角色。針對外界質疑裝備輸出許可與技術瓶頸，他曾多次在國會說明海軍已取得107項主、次裝備輸出許可，並強調潛艦建造雖有困難但已逐一克服，以此穩住專案進度。

隨著共軍在台海周邊活動常態化，海軍面臨嚴峻的戰備壓力與人力缺口。蔣正國上任後，首要挑戰即是確保輕型巡防艦如期成軍，填補戰力空隙，以及掌握倍受各界關注的海鯤號原型艦測試及後續艦建造進度；同時，如何運用其水雷作戰與後勤背景，強化海軍在戰時的存活率與補給韌性，也可能是其任內重點之一。

