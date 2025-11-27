台船預告近期規劃浮航模擬 海鯤號潛航測試再等等

海鯤號在奮進魔鬼魚伴航下，出海進行第四次海測。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號今（27）日再度出海，引發國人關注，海鯤號傍晚返航，台船表示，依「海鯤軍艦」海試（SAT）計畫，今已實施第四次海上浮航測試，順利執行動力、空調、航儀、通信、潛望鏡、聲納等系統浮航測試。台船預告，其餘浮航測試項目規劃將於近期執行，相關經驗也將累積為提升後續艦性能，及建造效率的依據。

海鯤號7月3日完成第三次浮航海測，9月2日夜間7時移泊至高雄港第91號碼頭，期間發生國安會諮詢委員黃曙光及時任台船董事長黃正弘相繼請辭，引發外界質疑海鯤號能否造艦成功。

軍事迷今則在岸邊架起相機捕捉畫面，並拉起「海軍加油！台船加油！海昌加油！SS-711加油！海鯤艦加油！256戰隊加油！」布條迎接海鯤號歸來。

軍事專家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，海鯤號超過合約期限未能交艦，每天會有計罰條款，以台船及海軍角度而言，會希望能在安全前提下盡早完成相關測試工作，他說，未來應該最少會有2次潛航測試，第一次會在較淺海域進行潛望鏡深度測試，甚至在50公尺深度進行簡單的潛航測試；第二次潛航測試會在比較深海域，進行100至200公尺以上的深度，且同步進行操雷射擊，如果完成操雷射擊，整個測試即告一段落，可以進入交艦程序。

他說，現在的浮潛測試是潛航前最後準備工作，會將未來要進行潛航測試的科目，在浮航狀態進行模擬，讓這段日子調校及系統整合的努力可以完成。

台船原定今、明連續2天測試，不過可能因天候生變，而從其發布新聞稿，下次仍將進行浮潛測試，潛航測試得再等等。

