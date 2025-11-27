中科院今晚試射飛彈！ 照亮台東成功濱海小鎮

飛彈發射之際照亮小鎮。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕今晚7時40分，成功鎮濱海發射出飛彈再度照亮小鎮，這也是相隔2年時間，國家中山科學研究院（中科院）在屏東九鵬基地與台東成功試射飛彈，範圍涵蓋東部海空域，高度約30.48公里接近太空，遠超於以往射程，因此被推測可能是天弓三增程型防空飛彈。

中科院日前宣布今、明2天，以及12月3、4共4天的晚間6時30分至8時進行飛彈測試，今早台東陸續下雨，入夜成功鎮雨勢更甚，直到晚間7時雨勢漸小，7時40分左右，離公告時限將至，圍觀民眾原本以為「明天再來」、說笑之際，地面亮光大起，即是飛彈啟動，旋而直衝雲端消失於黑夜中。

依照公告，中科院在東南部海空域進行火砲試射，管制範圍包含屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼及成功海空域。從台東發射的是不加裝彈頭的靶彈，同時間，屏東九棚基地則是發射實際測試的攔截飛彈。

