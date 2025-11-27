新任國防大學校長唐華本職學能強、治軍嚴 扮演「紅軍」要廣闊眼界

海軍司令唐華上將調任國防大學校長。（資料照，軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德核定最新一份上將人事案，海軍司令唐華上將調任國防大學校長。唐華2023年5月就任海軍司令以來，以極強的本職學能，嚴格的領導統御風格，獲得外界甚多評價，他也曾因接受《經濟學人》專訪，剖析台灣面臨中共「蟒蛇戰略」挑戰。由於國防大學是重大演訓之中關鍵「紅軍」，唐華能否以廣闊眼界扮演稱職角色，深受矚目。

海軍官校75年班的唐華，在升任上將司令前，曾任副參謀總長、海軍副司令、國防大學副校長等要職，也曾任統率康定級巡防艦（拉法葉艦）的124艦隊長，以及4艘基隆級驅逐艦的261戰隊長，歷練相當完整。在他擔任海軍司令期間，包括沱江級巡邏艦後續艦如期交艦、逐步引進各式無人機、促進海鋒大隊擴編，為成立濱海作戰指揮部做準備，都是其不可抹滅的功勞。

曾與唐華共事過的將領，對於其扎實的本職學能皆表示佩服，但也有對於其嚴格、略顯獨斷的領導風格有所議論。另外，在國造潛艦「海鯤號」測試遭遇波折，主要核心人物先後離去時，被外界期盼扛下重任的唐華，也遭受輿論波及。

雖然軍方內部對於唐華評價不一，但其具有精闢且透澈的戰略觀，唐華去年接受外媒《經濟學人》專訪，剖析我國面臨的敵情威脅，直指中國正採用「蟒蛇戰略」壓縮台灣，且只要解放軍已準備好，在其所欲之時封鎖台灣；面對解放軍試圖逼我國犯錯後找藉口發動封鎖，我方的重點在於避免衝突，約束我方官兵，不要挑釁或升高局勢。

在唐華接任國防大學校長後，除了領導這所培育優秀軍官的搖籃外，還有一項重要任務，即為在「漢光演習」等重要演訓時，扮演「紅軍」假想敵角色，驗證「藍軍」防衛計畫能否落實，需要唐華展現廣闊的眼界，繼續為我國安全把脈。

