太陽能無人艇成低成本核能 美國「光魚」無燃料橫渡大西洋創紀錄

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍近期將一艘名為「光魚」（Lightfish）的太陽能自主無人艇投入航海測試，不僅順利完成自主橫渡大西洋壯舉，還締造太陽能船舶橫渡大西洋的最快紀錄。

軍聞網站「Defense News」報導，今年6月下旬，「光魚」從美國本土的南卡羅萊納州蘇利文島出發，在美海軍第66特遣隊等部隊的同步支援與監測下，完成2個多月逾6400公里的自主航行，順利橫渡大西洋抵達葡萄牙特羅亞；且時間比過去自主艦艇的紀錄大幅縮減12天，凸顯「光魚」優異的自主效能與航行穩定性。

報導指出，由Seasats公司打造的「光魚」，由艇身上部的太陽能光電板發電提供能源，其儲能電池可在日照不足的陰天或夜間持續供電，另配備備用發電機，可在緊急情況下將航程延長至500海里（約2778公里）以上。此外，該無人艇先進的自主能力也可整合導航資訊、自動規避航路上的障礙，成為締造最速橫渡大西洋紀錄的關鍵。

「光魚」在抵達特羅亞後接受檢查，整體狀況十分良好，艇身僅有些許擦傷，以及少量藤壺附著。因此，美軍為「光魚」補充備用燃料後，隨即將之投入葡萄牙的年度「海上無人系統機器實驗及原型設計2025」（REPMUS 25）聯演。後續「光魚」也將進行更多測試，驗證長航程與自主系統效能、拓展海上任務潛力。

