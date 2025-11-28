跟進台、韓 日本明年度擬購新型「岸置反登陸艇飛彈」

日本陸上自衛隊「96式」多用途飛彈系統。（日本陸上自衛隊官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕《美國海軍學會新聞》（USNI News）昨（27）日報導指出，日本自衛隊有意在新年度籌購「岸置反登陸艇飛彈」系統，藉此強化該國在西南諸島的灘岸防衛能力，遏阻潛在威脅侵犯意圖。

根據日本防衛省明（2026）年度預算要求書，自衛隊計畫購入新一代的「反登陸艇飛彈」系統、總數上看11套；該系統後續將由防衛省防衛裝備廳（ATLA）主導研發，目標是能有效打擊敵軍登陸艇、兩棲突擊車及上岸的機動裝甲車輛等載具。報導寫道，此計畫被視作要取代自衛隊現役「96式」多用途飛彈系統的關鍵一步。

日本近年積極部署西南諸島防衛，來因應東亞、印太地區的升溫局勢。圖為新任防衛大臣小泉進次郎本月下旬視察石垣島駐屯地情形，可見此地已部署03式防空飛彈車。（小泉進次郎X帳號）

隨著東亞區域情勢愈發嚴峻，日本防衛省期望建構一套具備重層防禦、區域拒止能力的防禦體系，而這項構想除實踐在現今的12式反艦飛彈上，也透過加強西南諸島飛彈部署等方式，來強化島鏈整體的反制能量。

報導另指出，防衛省明年預算也納入「SHIELD」（Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defense）概念，計畫打造一款跨軍種無人機（multi-service drone），來強化自衛隊兩棲作戰中的立體偵察、干擾和打擊火力。

我國近年續購新型反裝甲武器，搭配新興攻擊無人機，強化灘岸作戰能量。圖為國防部長顧立雄日前視導陸軍無人機訓練中心，並了解圖中的ALTIUS 600M反裝甲無人機。（國防部發言人官方Facebook）

值得一提的是，該報導也提到南韓、我國在強化反登陸打擊能力的最新情形，其中，南韓海軍陸戰隊運用機動式「長釘」（Spike）反裝甲飛彈和導引火箭系統，來肆應北韓兩棲部隊攻擊；我國則透過籌購彈簧刀300、ALTIUS 600M遊蕩彈藥等精準打擊武器，以此加強打擊敵軍登陸艦、登陸橋駁船及兩棲裝甲車等載具，對抗解放軍可能的侵略威脅。

