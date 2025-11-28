駐韓美軍MQ-9「死神」無人機墜海 原來是自己人弄下來的！

於南韓墜毀的MQ-9無人機，由美國空軍證實，因發生通訊故障，多次嘗試恢復無果，因此只能以可控的方式將它落入海中再回收。（法新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隸屬駐韓美軍第七航空隊的1架MQ-9「死神」無人機24日凌晨在南韓全羅北道群山市玉島近海執行任務時墜毀，結果美國空軍隔日證實，由於發生通訊故障，多次嘗試恢復無果，因此只能以可控的方式將它落入海中再回收。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該無人機與面控制站的通訊出現故障，包括遠端控制功能中斷，即使機組人員開始傾洩燃油試圖重新控制飛機，問題仍然沒有解決。隨後美軍執行「可控落海」程序，避免失控墜毀造成風險。

美國空軍官員則在書面回覆《韓國時報》時提到「MQ-9無人機按照安全規範採取應變措施，迫降到指定海域，最大限度降低了失控碰撞成為碎片的可能性。」目前正在進行打撈作業，MQ-9機隊的飛行任務也不會暫停，但會提高安全意識，確保能積極主動的解決任何可能問題。

《韓國時報》報導，MQ-9在韓國部署僅2個月便發生事故，引起關注。儘管駐紮在群山空軍基地的MQ-9數量未知，但分析人士認為，這些無人機不僅用於監視北韓，還將蒐集關於中國的情資，其任務範圍可能超越朝鮮半島。

報導另指出，24日下午韓國空軍也有一起F-35A因起落架故障迫降在清洲空軍基地，雖然無人傷亡，但飛機零件受損，洛馬公司將與南韓空軍展開調查。

