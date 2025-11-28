無人機也變砲兵彈藥 波蘭砲兵團增無人機連

圖為「格拉迪烏斯」（Gladius）砲兵偵打一體系統。（圖取自馬祖里第一砲兵團臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自殺無人機漸成新世代砲彈，波蘭陸軍除將砲兵部隊現代化，亦採購「格拉迪烏斯」（Gladius）砲兵偵打一體系統，完整連級編制和裝備於2024年建制，除了使用無人機充當前進觀察手，還能將蒐集到情資整合與各砲兵部隊共享。該無人機連也包含自殺無人機，可靈活補充砲兵火力間隙。

軍聞網站「Defence 24」報導，馬祖里第1砲兵團是繼第18砲兵團後第二個接收「格拉迪烏斯」系統的部隊，於去年秋天完成接收任務。該部隊也正參與「砲兵系統合作」（ASCA）倡議，提高北約成員國自動化砲兵火控系統間的互通性。

請繼續往下閱讀...

報導指出，一個「格拉迪烏斯」無人機連包括一個由3輛指揮車、3輛發射車和3輛彈藥車組成的偵察無人機排、兩個由1輛指揮車、4輛發射車和2輛彈藥車組成的無人機打擊排、1輛維護車和1個移動分析站組成。整個系統由無人機連火力模組指揮官的指揮車統一指揮。指揮車和發射車均採用華倫輕型戰術車輛為底盤。

波蘭陸軍採購4套系統，目前交付第3套，明年將會交付第4套。「格拉迪烏斯」系統裝備了FT-5戰術偵察無人機和BSP-U打擊無人機，整套系統打擊範圍多達100公里，FT-5並能飛行10小時。

製造商HSW曾表示，雖然目前出現的是FT-5與BSP-U的搭配，但也能與其他遊蕩彈藥等無人機整合。

報導指出，相比第一代機型，無人機經過升級後，還能改裝執行搜救或電戰任務，使砲兵團任務更多元化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法