銜接下一代戰力！美軍砸122億升級M2A4「布萊德雷」步兵戰鬥車

美軍正將現役M2布萊德雷步兵戰鬥車升級至M2A4標準，圖為該型車進行實彈射擊測試。M2A4的升級重點在於大幅強化機械性能，包括引擎、懸吊與變速箱，以適應戰場需求。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在下一代地面載具正式服役前維持戰場優勢，美國陸軍持續強化現役裝甲部隊戰力。據軍事媒體《Army Recognition》報導，美軍已與英國航太系統公司（BAE Systems）正式簽署一份價值逾3.9億美元（約新台幣122.2億元）的合約，將更多現役「布萊德雷」步兵戰鬥車（Bradley IFV）升級至最新的M2A4標準，預計首批車輛將於2026年10月交付。

報導指出，M2A4的改良核心在於大幅強化機械性能，以解決舊型車款因加掛裝甲導致動力不足的問題。新車換裝了康明斯（Cummins）VTA903E-T675引擎，馬力輸出提升至675匹，並搭配改良版變速箱，顯著提升了加速性與越野障礙跨越能力。同時，工程團隊也強化了底盤結構與避震器，確保裝甲旅級戰鬥隊（ABCT）在惡劣地形中仍能維持高節奏的機動。

在電子系統方面，M2A4導入全數位化設備，提升資訊傳輸效率。強化的電力架構更為未來整合主動防禦系統（APS）鋪路，例如能攔截來襲火箭的「鐵拳」系統（Iron Fist）。火力方面，M2A4保留了經過實戰驗證的M242「巨蝮蛇」（Bushmaster）25公厘鏈砲 與射程近3.75公里的拖式飛彈（TOW），使其仍是美軍對抗輕裝甲車輛與防禦工事的主力。

回補援烏庫存 維持工業產能

此次升級案是美軍延壽計畫的一環，旨在確保於下一代「XM30」機械化步兵戰鬥車完全取代布萊德雷之前，部隊仍具備足夠的殺傷力。此外，鑑於美軍已從庫存中撥交數百輛布萊德雷支援烏克蘭，持續運作生產線也反映了美軍在國際局勢緊張下，積極回補高強度作戰裝備的決心。

