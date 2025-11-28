潛航16週不必上浮！德揭「灰鯊」水下無人載具 具備AI全自主能力

德國 EUROATLAS 公司發布新型「灰鯊」（GREYSHARK）自主水下載具，其中氫動力版本可在水下潛航長達16週，專門用於長程監視與海底基礎設施防護。（圖取自 EUROATLAS）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對全球海底電纜與能源管線面臨日益嚴峻的「混合戰」威脅，德國先進國防科技公司 EUROATLAS 正式發布名為「灰鯊」（GREYSHARK）的新型自主水下載具（AUV）。這款搭載先進人工智慧（AI）系統的無人機，其中氫動力型號具備驚人的長程續航力，能潛航16週而不必上浮。

據軍事媒體《Defence Blog》報導，「灰鯊」分為電池動力的 Bravo 型及氫燃料電池的 Foxtrot 型。其中 Foxtrot 專為極限續航設計，能以4節速度連續航行16週，最大航程達1萬1000浬（約2萬370公里）。兩款型號均配備17個感測器，可執行電纜監測、掃雷及情報偵察（ISR），直接回應近期波羅的海電纜頻遭破壞的安全需求。

「灰鯊」水下無人載具能長時間潛伏於深海執行監測與偵察任務。（圖取自 EUROATLAS）

「灰鯊」核心優勢在於其模組化 AI 軟體，達到「Level 5」最高自主等級，無需人類干預即可運作，甚至能即時切換任務模式（如從電纜巡檢轉為潛艦偵測）。此外，系統具備強大導航能力，在北極冰層下等「無衛星訊號環境」（GNSS-denied）中也能獨立執行任務。

戰術運用上，「灰鯊」可組成最多6艘的「蜂群」（swarm）協同作業，並與潛艦、巡防艦連結形成「作戰雲端網路」（combat cloud），大幅提升戰場覺知。EUROATLAS 表示，Bravo 型已準備量產，Foxtrot 型年底展開測試，計畫在2026年達到年產150艘的產能，以加速支援北約及盟國的海上安全需求。

