模擬敵火下自救互救 軍醫局在澎湖「軍、公、民營醫療整合」演練

澎防部機步營演練敵火下自救互救。（圖：軍聞社）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化防衛靭性及整合軍、公、民營醫療資源，國防部軍醫局昨天在澎湖進行模擬狀況演練，除了演練敵火下自救互救、及國軍前進外科小組（FRSD）鏈結二級傷患後送管制站等項目，還進行「國軍前進外科小組人員與裝備以空軍C-130運輸機方式前推預置離島地區」的狀況演練，讓軍方丶政府單位及民間醫院了解彼此的戰時角色、任務及跨單位間協同合作與模式。

這項演練是由第一作戰區（澎防部）副指揮官李少將主持，包括衛福部高屏區緊急應變中心、澎湖縣衛生局與消防局，澎湖縣轄內急救責任醫院、各國軍醫院及各作戰區衛勤部隊代表，均派員出席觀摩，並進行交流與研討。

請繼續往下閱讀...

國軍前進外科小組（FRSD），遂行損傷控制手術及復甦。（圖：軍聞社）

根據軍聞社報導指出，演練全程採實兵、實裝，模擬敵可能行動、作戰進程與戰術位置。澎防部機步營、一支部衛生連、國軍高雄總醫院、三軍總醫院澎湖分院及三供處澎湖分庫等單位，演練敵火下自救互救、傷患收集點照護、一級營救護站衛勤作業、國軍前進外科小組（FRSD）鏈結二級傷患後送管制站，遂行損傷控制手術及復甦。同時特別運用軍醫局與廣達電腦公司，共同建置的「野戰智慧醫療資訊系統」，具體掌握傷情變化及後送動向。

此外，此次的驗證科目，包含「國軍前進外科小組人員與裝備以空軍C-130運輸機方式前推預置離島地區」、「軍、民傷患到院前分流救護處置」、「衛生所就地轉型成急救站執行戰傷民眾傷情處置」、「營救護站與傷患後送管制站，執行戰傷官兵傷情處置及戰備藥衛材消耗申補作業」、「急救責任醫院收治中、重傷官兵，並開設地下傷患收治場所」等要項，全程採無劇本方式實施，以輔助狀況下達與驗證官兵應處作為，具體檢視軍、民傷患分流的作業機制。

軍醫局表示，未來將持續依「全社會防衛韌性」及「韌性國家醫療整備計畫」，規劃明年度「軍、公、民營醫療整合演練」相關事宜，強化醫療應變能力與救援效率。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法