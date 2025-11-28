國軍薪資規畫出爐不加3萬 擴戰鬥加給納無人機、增反情報

圖為今年漢光演習期間，國防部長顧立雄（左）致贈演習部隊加菜金。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部今年4月通過增加戰鬥加給和志願役加給增加新制，反料出現尉級軍官升至校級卻變相減薪的狀況，國防部因此對立法院國民黨團提案志願役加給增至3萬一案持保留態度，立院朝野對預算出現僵持。國防部長顧立雄對此將於下周一赴立院報告並備質詢。根據國防部送抵立院報告，並未規劃志願役加給增至3萬一事，而是新增網戰、航管及電偵加給，未來並研擬將無人機部隊增至戰鬥加給範圍，並新增軍安總隊的反情報加給等。

顧立雄12月1日將應立法院外交及國防委員會邀請前赴報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。國防部指出，為持續照顧官兵，未來續研擬增、修訂戰鬥部隊加給、戰航管加給，與反情報勤務加給等方案，並已於今年8至10陳報行政院審議。在戰加部分，無人機及火力部隊戰時將建立全時段戰場監控體系，針對敵高價值目標實施攻擊，本部評估其任務特性，符合「戰鬥部隊」定義，研擬支領第一、二類型戰鬥部隊加給；陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位，本部評估其從事之戰鬥支援任務，符合「戰鬥部隊」定義，研擬支領第二類型戰鬥部隊加給。

另外，資通電軍所屬通資站臺協同海、空軍雷達站從事之通信戰術管制等工作，本部評估其任務特性符合「戰航管勤務」定義，研擬支領戰航管加給。

同時，軍事安全總隊為國軍唯一反情報專業部隊，係鞏固內部安全不可或缺的重要單位，為提升留營誘因，本部評估其勤務繁重艱困程度，研擬新增反情報勤務加給。

國防部令說，為鼓勵士官勇於向上派職，本部刻正研議士官督導長分級制度，並依其階級結構，持續檢討各項加給。

國防部補充，為鼓勵高級專長人才留用，並吸引青年從軍，自今年4月行政院核定志願役加給從1萬增至最高1.5萬、第一類戰鬥加給（戰加）從5千增至1.2萬、第二類戰加從3千增至7千後，另研擬網路戰、戰航管及電偵3項勤務加給，並於6、7月核定。

其中，網路戰加給之專家級調增至每月1萬元，並將專家級、菁英級可支領人數比例，由15%提高至30%；戰航管加給部分，每月調增至5100元到1萬1200元；電偵加給則調增至4100元到1萬3600元。

國防部強調，經調整待遇，截至今年10月統計，志願役人數已較去年同期成長2千多人，可見成效。

