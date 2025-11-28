剛交貨給台灣！美無人機獨角獸 Anduril 爆測試「兩度墜機」

美軍今年1月在德國演習期間準備操作Anduril製造的Ghost-X偵察無人機。這款無人機在測試中傳出失控墜毀事故，遭基層士兵抱怨。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期才向台灣交付首批無人機的美國國防新創公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries），近日傳出重大技術挫折。據《路透》獨家報導，該公司的主力產品「Altius」無人機本月在美軍測試中連續發生兩次墜機事故，另一款「Ghost」無人機也在烏克蘭戰場因無法抵禦電子干擾而面臨挑戰。

據《路透》取得的美國空軍測試摘要顯示，本月稍早於佛羅里達州埃格林空軍基地（Eglin AFB）進行的測試中，一架從軍機上釋放的Altius無人機，在空中突然「機頭朝下」，從約2438公尺高空直接墜毀地面。隨後，另一架Altius在另一次獨立測試中也失控墜地。

Altius是Anduril的旗艦產品之一，具備長航時與多種發射模式。創辦人拉奇（Palmer Luckey）今年8月曾訪台，親自交付台灣採購的首批該型無人機，並強調要「快速行動，將武器交到需要的人手中」。

除了 Altius，Anduril 的微型偵察直升機「Ghost」也遭遇挑戰。知情人士透露，該公司在2022年初向烏克蘭提供了約40架Ghost無人機，但初期型號難以抵禦俄羅斯的電子戰（EW）干擾，導致導航系統失靈。

Anduril生產的Altius-600M 無人機於2025年倫敦 DSEI 防務展亮相。（路透）

此外，一段流出的軍演影片顯示，今年1月在德國舉行的美軍演習中，一架升級版的Ghost X無人機在空中旋轉失控，最後墜地，影片中可聽見士兵驚呼：「我就說這會是一場災難。」

公司回應：極限測試中的正常失敗

針對測試事故，Anduril發言人普萊爾（Shannon Prior）回應表示，這些是數百次測試中的「孤立案例」。她強調，測試失敗是改進系統過程中的自然環節。針對烏克蘭戰場表現，她指出公司已迅速推出更新版的Ghost X並於2023年底交付前線，解決了先前的抗干擾問題。

儘管面臨技術挑戰，五角大廈仍對Anduril充滿信心，近日宣布一項價值5000萬美元的合約用於採購更多Altius無人機。報導分析，Anduril的遭遇凸顯了美國國防工業面臨的更廣泛挑戰：長期依賴昂貴尖端系統的體系，必須適應現代戰場對廉價、量產且具備抗干擾能力無人機的迫切需求。

