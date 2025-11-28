中共半天23架次軍機「警巡」擾台！國軍嚴密監控應處

中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台進行灰色地帶襲擾及軍事恫嚇，國防部今（28）日表示，自上午9時30分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機23架次出海活動，其中20架次逾越台海中線，進入我空域與共艦遂行所謂「聯合戰備警巡」。

國防部今天下午3時10分發布新聞稿指出，自上午9時30分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

