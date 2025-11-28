抓到了！中國暗助伊朗造500枚飛彈「邪惡軸心」連線挑戰美底線

近日美國國會議員強烈呼籲川普政府必須採取行動，針對中國企業無視聯合國制裁、協助伊朗重建彈道飛彈計畫一事做出回應。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕近日美國國會議員強烈呼籲川普政府必須採取行動，針對中國企業無視聯合國制裁、協助伊朗重建彈道飛彈計畫一事做出回應。議員們警告，北京此舉不僅威脅中東安全，更顯示出中共在背後支持威權擴張的野心。

根據《CNN》報導，美國民主黨眾議員克里什納莫提（Raja Krishnamoorthi）與寇特尼（Joe Courtney）致函國務卿魯比歐（Marco Rubio）及中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe），信中引用西方情報來源指出，自今年9月底以來，中國已向伊朗運送了多批飛彈推進劑的關鍵原料「高氯酸鈉」。議員們強調，這些物質是伊朗在與以色列爆發「12天戰爭」後，重建彈道飛彈庫存不可或缺的材料。

報導指出，歐洲情報顯示，在9月底至10月中旬期間，約有2,000噸的高氯酸鈉從中國運抵伊朗阿巴斯港。這些由伊朗向中國供應商採購的化學原料，是製造固體燃料推進劑的主要成分，足以讓伊朗生產約500枚中程彈道飛彈。分析人士警告，這顯示伊朗正加速飛彈計畫的重建工作。

這兩位重量級議員在信中痛批：「北京對德黑蘭重整軍備的支持令人深感擔憂，這再次證明了中國意圖從歐洲到中東，全面協助威權主義國家的侵略行為。」

儘管美國總統川普上個月才與中國領導人習近平會面，並達成經濟休兵協議以緩和貿易戰，但華府對於中國、伊朗、俄羅斯及北韓之間日益緊密的協作關係仍感到高度不安。身為眾議院中共問題特設委員會首席議員的克里什納莫提指出，北京最新的運輸行動表明，美國目前的威懾行動失敗，未能阻止中國支持伊朗取得攻擊性軍事能力。

信中更進一步警告，這些運輸行為已公然違反聯合國在9月恢復的制裁決議。透過「快速恢復制裁」機制重啟的禁令，明確禁止各國向伊朗提供可用於研發核武運載系統的材料。專家指出，雖然高氯酸鈉未被具體列名，但它是被禁止的「過氯酸銨」的直接前驅物，顯然觸犯了制裁紅線。

