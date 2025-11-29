自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國出動36機艦擾台 國軍嚴密監控應處

2025/11/29 10:09

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台文攻武嚇，國防部今天（29日）公布，自昨（28日）上午6時至今天上午6時止，合計偵獲中共軍機26架次、軍艦8艘及公務船2艘，持續在台海周邊活動。其中23架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部及西南空域。

根據國防部公布的航跡示意圖顯示，共機活動分為數波次與區塊，昨天上午6時40分至下午5時30分間，主戰機及無人機計14架次活動，其中13架次逾越中線，在我本島西半部24浬線繞行挑釁。

另在上午9時至晚上8時10分間，主、輔戰機及無人機計10架次在我西南空域周邊活動；上午9時10分至下午1時50分間，北部空域偵獲共軍輔戰機計2架次。

海上部分，國軍偵獲8艘共軍軍艦、2艘公務船持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

