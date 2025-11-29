全軍哈韓貨 愛沙尼亞接收最新K9自走砲

圖為愛沙尼亞採購的K9自走砲。（圖取自X@RyszardJonski）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕愛沙尼亞2018年向南韓採購K9自走砲，並於2023年再度增購12輛致總數達36輛，其陸軍戰力大幅提升。近期該國接收最新一批6輛自走砲，並預計明年接收最後一批6輛，完成戰力現代化，抵禦俄羅斯威脅。

軍聞網站「Defence Blog」報導，愛沙尼亞武裝部隊24日接收最新一批由南韓韓華集團產製的6輛K9「雷霆」自走砲，待後續相關次系統改裝與完成測試後，將交付愛國國防軍砲兵部隊服役。

愛國國防投資中心（RKIK）證實，新一批6輛K9自走砲已於24日運抵愛國，其接下來將移交本土國防企業「GoCraft」公司，接受包含通訊系統安裝、環境適應性調整等改裝升級作業，確保新裝備能在當地氣候和指管體系下有效運作；後續完成相關測試後，便會正式交付砲兵部隊並投入部署，擔負遠程火力支援與地面作戰防衛重任。

相關報導顯示，愛國防部先前斥資近1.38億美元（約新臺幣43.2億元），向韓華集團採購總計36輛K9自走砲，目前包括本批在內共已完成接裝30輛，預計2026年將接收最後6輛。可望大幅提升愛國部隊戰備能量與戰力現代化。

K9是由南韓研發、配備52倍徑155公厘榴彈砲的履帶構型自走砲，使用標準高爆彈的射程達30公里，使用火箭增程彈則能達40公里，可在靜止狀態下達成每分鐘2發的射速，移動中則為60秒1發，在切換強力打擊模式後，最大射速可達15秒3發。持續打擊模式下則能以每2分鐘5發的速率持續進行1小時的攻擊；除南韓和愛沙尼亞外，也獲芬蘭、挪威、波蘭、澳洲、埃及、土耳其和印度等國採用，顯示其先進射控系統與優異性能備受國際肯定。

