軍武圖輯》美石油平台改裝防空雷達 返港維修拆罩超像「星際武器」

圖為SBX-1雷達背面。（圖取自X@WarshipCam）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍將海上鑽井平台改裝為能追蹤洲際飛彈的雷達站，長期部署在阿拉斯加地區，近期則罕見到珍珠港大修，當工廠將雷達罩拆除時，巨大的陣列雷達本體及其粗曠外型，令人不禁聯想到未來科幻星戰中的武器。

SBX-1屬於自航式石油平台，可機動航行。（圖取自X@Metall556）

軍聞網站「The Warzone」報導，隸屬於飛彈防禦局（MDA）的SBX-1至今已服役20年，雖母港為阿拉斯加的阿達克島，且每一半年至少會到福克斯群島維修，但由於其雷達保護罩壽命屆期，因此航行至珍珠港更換。同時，該平台將會到德州墨西哥灣執行委內瑞拉的任務。

SBX-1於珍珠港更換雷達罩。（圖取自X@lfx160219）

SBX-1屬於自航式石油平台，整體長約118公尺、寬72公尺、高85公尺，等於至少25層樓高，當充氣雷達罩拆除後，雷達本體顯得高科技卻又粗獷，平整的表面給人冰冷的感覺，如同科幻小說中的未來大型武器，平台本身編制85名船員，並能在沒有補給時連續運作兩個月；陣列雷達本身則包含高達45000個收發器模組，其龐大規模需要複雜的水冷系統冷卻，每分鐘可循環多達1000加侖（約3785公升）的冷卻液。

圖為SBX-1正面。（圖取自X@CaesarGI）

報導指出，服役20年的SBX-1，當時僅為實驗型號，目的在追蹤彈道飛彈軌跡，它還能區別誘餌彈和真正的彈頭，感測器連接防禦局網路並協助防空系統攔截。雖然曾傳言會改造更多石油平台為雷達站，以確保單位維修時能輪番上陣，但並未實現。而SBX-1的優勢在於其自身機動性，自航式石油平台能讓它移動到前線，突破本土偵測限制並拓展預警範圍，這是SBX-1仍未退役的原因之一。

從SBX-1內部觀看雷達，其內含45000個傳感收發器模組。（DVIDS）

