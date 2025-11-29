日本愛國者飛彈部隊去美國實彈射擊 還看了「這套武器系統」

日本航空自衛隊派出愛國者飛彈部隊的官兵，到美國白沙試射場進行愛二飛彈的實彈射擊。（圖：取自日本航空自衛隊臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國愛國者飛彈部隊定期會赴美國進行實彈射擊，其實不僅我國如此，日本也是派愛國者飛彈部隊到美國進行實彈射擊，日本防衛省證實，航空自衛隊與陸上自衛隊防空部隊，日前已於美國完成本年度防空飛彈實彈射擊訓練，展現跨軍種協同防衛戰力，同時也藉與美方部隊戰技交流，提升美日聯盟的整合防空反飛彈（IAMD）能量。

根據日本防衛省及航空自衛隊釋出的照片顯示，此次射擊的飛彈為「愛國者2型」（PAC-2）防空飛彈的實彈射擊，此外，日方還參訪了讓中國相當忌憚的「終端高空區域防禦系統」（THAAD，薩德系統），日美雙方在整合防空與反飛彈項目進行經驗與技術交流。

我國防空飛彈部隊現役的愛國者飛彈系統，包括經過性能升級的愛二飛彈以及愛國者三型飛彈，其中，愛二飛彈的實彈擊操演是在台灣的九鵬基地進行，至於愛三飛彈，因為仍有作戰電子參數安全上的顧慮，因此是去美國白沙試射場進行愛三飛彈射擊。

日美兩國飛彈部隊在完成實彈射擊後合影。（圖：取自日本航空自衛隊臉書專頁）

防衛省表示，本次「令和7年度統合飛彈防衛實彈射擊訓練」已在日前進行，由空自高射群與陸自高射特科團（防空旅）派遣裝備與隊員，共同進駐美國新墨西哥州白沙飛彈靶場、麥奎格靶場（McGregor Range），藉由美國廣大的訓場優勢，驗證操作技能與防衛能量，並透過和美軍共同訓練、觀摩裝備、技令、教範、流程等，提升作業互通性。

根據航空自衛隊在臉書專頁及X社群平台發佈的訊息顯示，本次在美進行的防空飛彈為「愛國者2型」（PAC-2）防空飛彈的實彈射擊，而陸自則已在先前公布的年度演訓計畫中，宣布派遣03式中程防空飛彈參與實彈射擊，藉此驗證自衛隊分層防空體系戰力。

空自發佈的照片也顯示，日美雙方也在整合防空與反飛彈項目進行經驗與技術交流，日本飛彈部隊官兵參訪了美軍「終端高空區域防禦系統」（THAAD，薩德系統），雙方在薩德系統前合影，此外日方也透過實地觀摩美軍針對小型無人機的防禦演訓，強化雙方防空單位與戰技交流，共同應對區域對手與新興威脅挑戰。

日本飛彈部隊官兵還參訪了美軍「終端高空區域防禦系統」（THAAD，薩德系統）。（圖：取自日本航空自衛隊臉書專頁）

