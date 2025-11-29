【影】俄羅斯洲際飛彈試射失敗爆炸 有毒紫色雲霧飄散俄官方拒回

俄羅斯近日在奧倫堡州亞斯尼靶場進行的洲際彈道飛彈（ICBM）試射失敗，飛彈升空僅幾秒鐘後就爆炸，落地後有毒的紫色煙霧飄散。（圖取自X@sentdefender）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近日社群網傳影片，顯示出在俄羅斯奧倫堡州亞斯尼靶場進行的洲際彈道飛彈（ICBM）試射失敗，飛彈升空僅幾秒鐘後就爆炸，落地後有毒的紫色煙霧飄散，恐造成環境危害，但俄羅斯官方拒絕對此回應。由於紫色煙霧屬於蘇聯時代的飛彈推進劑，因此被認為是R-36M2「撒旦」飛彈的延壽試射，但也有一說是俄羅斯大力宣傳的下一代RS-28RS-28「薩爾馬特」飛彈。

軍聞網站「Defence Blog」報導，該靶場既是俄羅斯的航太發射場，也是俄羅斯戰略飛彈部隊的基地。它是俄羅斯少數幾個能夠發射遠程飛彈和攜帶核彈頭的洲際彈道飛彈的設施之一。該試射飛彈僅升空約200致400公尺後便爆炸墜回地面，並飄升一團紫色煙霧。

請繼續往下閱讀...

報導指出，紫色煙霧是蘇聯時代的飛彈系統設計所使用的推進劑，但含有四氧化二氮及偏二甲肼等劇毒元素，並且會汙染地面很長時間。這些高化學能量燃料常用於重型洲際彈道飛彈，包括俄羅斯的R-36M2「撒旦」飛彈及RS-28RS-28「薩爾馬特」飛彈。

分析人士認為該試射飛彈為「薩爾馬特」飛彈，因為該飛彈在去年9月也曾試射失敗，並炸毀了位於普列謝茨克航天發射場的基礎設施；另有其他消息認為試射與「撒旦」飛彈有關，因為該飛彈於蘇聯時期設計，雖然仍能有效服役，但也早已到達需要進行延壽測試的時候。

報導說，在俄羅斯大力宣傳核威懾及飛彈現代化之際，洲際飛彈多次的試射失敗使其暴露短處；雖然俄羅斯依然能有管道取得西方大量舊式晶片，但對於開發下一代飛彈顯然不足以應付。

A Russian Intercontinental Ballistic Missile （ICBM）, possibly a UR-100N/RS-18A, suffered a catastrophic failure during launch earlier today from the Yasny Missile Range near Orenburg in Southern Russia. Only seconds after launch, the missile appeared to entirely flip upside-down… pic.twitter.com/kcYqBql65P — OSINTdefender （@sentdefender） November 28, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法