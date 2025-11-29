海鯤潛艦遭指未完成水密門整合測試 海軍：符合航安條件後安排海測

國造潛艦（IDS）海鯤號完成第5次浮航測試，台船表示，海鯤軍艦連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦（IDS）海鯤號完成第5次浮航測試，台船表示，海鯤軍艦連續兩日實施海上浮航測試，經評估均符合預期目標，後續在調校整備後，依計畫實施潛航測試。但《鏡報》新聞網今天報導指出，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，此外，海鯤潛艦連最基本的「水密門」都未完成全系統的整合測試，出海潛航測試即會有嚴重的安全顧慮。

海軍司令部今天對此表示，歷次海上測試均制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測期程，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。

請繼續往下閱讀...

國防部長顧立雄先前被媒體詢問海鯤號的海測時表示，海鯤艦現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合式儎台管理系統（IPMS）、全艦水密等部分進行測試。

海鯤號潛艦完成浮航測試後，夜間返航。（台船提供）

對於即將進行的潛航測試，軍方人士今天表示，潛航測試分為兩大階段，一是「淺水潛航」丶另一個是「深水潛航」，重要的發射操雷測試，將會在「淺水潛航」階段就實施。

他說，潛艦在發射魚雷或是潛射飛彈時，一般都不會在太深的深度進行發射，避免因為水壓過高致使魚雷丶飛彈發射出問題，潛艦打魚雷時是針對敵艦目標水線以下進行攻擊，一般在潛望鏡深度時進行發射，因此，測試操雷的階段就是在「淺水潛航」階段。

此外，我國向美國租借的操雷驗證系統，其軟體有設定期限的問題，海軍參謀長邱俊榮中將日前在立院委員會答詢時表示，租借效期為今年5月至明年5月，有信心把握明年租期前完成潛射操雷射擊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法