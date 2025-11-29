B-21量產還要等 川普先增購「一大批」B-2轟炸機

美國B-2轟炸機（前）。（取自挪威皇家空軍網站）

〔記這吳哲宇／綜合報導〕美國目前新一代轟炸機B-21今年試飛第2架，離量產階段還有不少的路要走，但在轟炸伊朗後空中戰略轟炸需求增加，美國總統川普27日宣布已批准採購更多的B-2A隱形轟炸機。

《經濟時報》報導，川普27日表示，在今年運用B-2轟炸伊朗後，他已批准向諾格公司採購「更多」的B-2轟炸機。

川普說，「那些漂亮的B-2轟炸機徹底摧毀了伊朗的核子供應潛力」、「我們又訂購了一大批，原因是它們簡直太棒了，完全隱形」。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美軍目前僅有19架B-2A轟炸機，但卻站據美軍大部分的戰略轟炸能量。雖然美國空軍準備向B-21轟炸機過渡，但諾格公司最快要在2027年才能交付，B-21的生產延遲與戰略轟炸需求，加速B-2擴產的考量。

但報導指出，B-2轟炸機的生產線在生產21架後便於1990年代末期關閉，川普增購政策，短時間內只能將庫存的1架改裝，或者利用B-21的新技術部分啟動B-2的組裝，否則重啟生產線需要大規模的設備改造，包括重新啟動隱形塗層、航空電子設備和結構部件的專用供應鏈。

報導說，儘管B-2的運作成本高昂，估計每飛行小時超過12萬美元（約新台幣376萬），但其戰場表現再次證明了戰略價值。在俄羅斯擴張主義和中國區域拒止能力不斷增強的威脅環境下，隱蔽遠端平台仍然是美國武器庫中稀缺且必要的工具。

