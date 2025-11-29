賴總統點將》多次達成救災「驚嘆號」 後備指揮官劉協慶中將退伍了

擔任後備指揮部指揮官2年3個月的劉協慶中將，屆滿中將60歲的服役年限而在月底退伍，特戰軍官出身的劉協慶，多次在艱困的救災任務中達成上級交付命令，更是前國防部長丶參謀總長嚴德發口中，那位總能創造出救災任務「驚嘆號」的男人。圖為劉協慶晉升中將時，由家屬為其配掛中將軍階。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在12月1日有多位上將丶中少將級將領的異動，擔任後備指揮部指揮官2年3個月的劉協慶中將，屆滿中將60歲的服役年限而在月底退伍，特戰軍官出身的劉協慶，多次在艱困的救災任務中達成上級交付命令，更是前國防部長丶參謀總長嚴德發口中，那位總能創造出救災任務「驚嘆號」的男人。

劉協慶是陸軍官校57期（77年班）畢業，分發部隊任官就在陸軍特戰部隊，歷經各項特戰丶救災任務的歷練後，升任特戰指揮部少將指揮官。陸軍系統過去有相當長的一段時間，沒有出現特戰系統將領晉任中將，這也使得劉協慶在卸任特戰指揮官職務之後，開啟了空前絕後的「副指揮官」軍職生涯之旅。

從他的軍職歷練統計，劉協慶先後擔任過澎防部少將副指揮官丶十軍團少將副指揮官丶八軍團少將副指揮官丶航特部少將副指揮官丶六軍團中將副指揮官等，總計擔任過5次的軍團級丶軍級作戰單位的副手，如果以台灣的五大作戰區來算，劉協慶就在四個作戰區擔任過副指揮官，這也是他在軍中被稱為「最強副手」的原因。

劉協慶在擔任澎防部指揮官期間，授旗給戰鬥營代表。（資料照，記者劉禹慶攝）

除了在各項軍職都能展現專業之外，劉協慶在擔任特戰部隊指揮官任內的救災表現，尤其令軍政長官肯定。嚴德發擔任參謀總長期間，曾公開表揚由劉協慶領軍的特戰指揮部，以及航特部隊，可以「在那麼困難複雜的地形，那麼惡劣的天候狀況，還能在那麼短的時間內達成任務，這是個『驚嘆號』；充分展現出航特部隊的高度專業和兵科特性，航特部無疑是國軍最有戰力而且無法取代的作戰部隊」。

嚴德發口中這段救災「驚嘆號」 ，指的是2015年9月22日，空軍一架AT-3教練機在進行訓練飛行任務時，在嘉義花蓮間山區失事，當時正值颱風侵襲台灣前夕，時任特戰指揮部指揮官劉協慶少將帶領特戰分隊 16 人，搭乘陸航 CH-47D直升機到失事地點上空進行低空低速空中偵察任務，眼尖的劉協慶發現山區裡有一塊紅色的物體，極有可能就是失事的AT-3教練機，考量時間緊迫，他當下做出果斷的決定，要求直升機飛行員的飛行任務「由偵察飛行任務，立即改為機降山區」，並且率領隊員們連夜用刀砍除樹木及竹林，建立一處相對平坦丶適合直升機降落的場地。

在全員拼命的情形下，在高山地區以陸空聯合作業方式，配合陸航CH-47直升機，以超高難度的高高度（近8,000 呎）森林穿越吊掛方式，在颱風來到之前，將所有人員吊上飛機後安全撤返空軍花蓮基地，順利完成所有搜救任務。

在同年8月，因新北市烏來地區遭逢天災丶對外交通中斷，劉協慶曾率領多個特戰小組深入烏來山區救援，並且親自帶領70多位受困的烏來民眾下山避難，備受軍中及社會各界的肯定。

後備指揮部指揮官劉協慶（後排左）視導桃園市後備指揮部召訓情形。（取自青年日報，後備指揮部提供）

與劉協慶相熟的友人說，劉協慶即便是完成多項救災的不可能任務，但劉從不居功，謙虛的說這都是團隊的功勞，而劉協慶自己更是在醫護團隊全力搶救之下才順利出生，這更讓劉協慶重視救災與搶救生命的重要。

這位友人說，劉協慶出生的時候，因為頭部太大加上胎位不正，一直出不來，劉媽媽面臨難產的局面，醫院的醫生丶護士全部自動加入救援的行列，即便是生產出來之後，也因為待在宮內及產道太久缺氧，導致臉書發黑，醫護為他打了第一劑強心針還沒用，下定決心再打第二劑強心針，劉協慶此時才發出聲音丶臉色由黑轉紅，產房此時傳出如雷的歡呼及歡喜的哭泣聲。

這段驚險的過程，成為劉協慶取名的由來，因為他就是經由「醫護人員齊心協力，才能歡慶出生」的真實寫照。

