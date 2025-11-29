限制級
海鯤號無錨出港海測「拿船員生命開玩笑」？台船4點聲明澄清
台船強調潛艦海鯤號測試皆符合安全標準。（記者李惠洲攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕某媒體報導爆料者指控，潛艦海鯤號無錨出港海測，是「拿全體船員生命開玩笑」。對此，台船發出4點聲明澄清，強調報導不實，並表示遺憾，將秉持安全第一，在安全無虞前提下，接續完成「海鯤軍艦」測試；台船聲明如下：
一、人員安全為船艦測試的首要考量，「海鯤軍艦」歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。
二、錨機為多重備援選項之一，「海鯤軍艦」錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。
三、全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。
四、依照我國「船舶法」第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。
熱門賽事、球星動態不漏接