中共27機14艦擾台 國軍嚴密監控應對
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國近期破壞區域穩定的軍事活動更為頻繁，國防部今天（30日）表示，自昨（29）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機27架次、軍艦11艘及公務船3艘，持續在台海周邊活動。其中25架次軍機逾越台海中線，進入我北部、西南及東南空域。
據國防部公布的示意圖，共機活動時間與區域主要分為兩部分，昨上午6時45分至下午5時，偵獲主戰機及無人機計5架次，其中3架次逾越中線；昨上午6時50分至下午1時10分，則偵獲主、輔戰機及無人機計22架次，活動範圍涵蓋逾越中線及進入我西南、東南空域。
國防部指出，除空中兵力外，另有中共軍艦11艘及公務船3艘持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
