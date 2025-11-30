美日印澳「馬拉巴爾」關島合體 韓潛艦同步加入反潛操演

日本海上自衛隊日向級直升機護衛艦「日向號」（前右），率領美國伯克級驅逐艦「費茲傑羅號」（中右）、印度什瓦利克級巡防艦「薩亞德里號」（中左）與澳洲安扎克級巡防艦「巴拉瑞特號」（後左），11月中旬在關島海域進行「馬拉巴爾 2025」聯合演習。（圖取自美國海軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕印太地區軍事動態頻繁，關島近期接連舉行多場多國海軍聯合演習。根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，由美國、日本、印度與澳洲組成的「四方安全對話」（Quad），11月中旬在關島周邊海域舉行了第29屆「馬拉巴爾」（Malabar 2025）聯合軍演；與此同時，南韓海軍潛艦也抵達關島，與美軍展開代號「沉默鯊魚」（Silent Shark）的反潛作戰演習。

「馬拉巴爾 2025」演習於11月10日至18日舉行，參演陣容包括日本海上自衛隊直升機護衛艦「日向號」（JS Hyuga）、澳洲皇家海軍巡防艦「巴拉瑞特號」（HMAS Ballarat）、印度海軍巡防艦「薩亞德里號」（INS Sahyadri），以及美國海軍驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald）。

此外，美軍P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）與日方P-1海上巡邏機、美軍潛艦及爆炸物處理機動部隊也參與其中。演習內容涵蓋高階戰術機動、反潛作戰、反水面作戰及情資共享；日本海上自衛隊聲明則指出，四國緊密合作對於實現「自由開放的印太地區」至關重要。

除了四國聯演，美韓雙邊的「沉默鯊魚 2025」演習也在關島登場。南韓海軍潛艦「安武號」（ROKS Ahn Mu, SS-085）於11月17日抵達關島，展開為期一個月的潛艦戰訓練。南韓海軍並派出兩架P-3C巡邏機，配合美軍潛艦與P-8A巡邏機進行對抗。

南韓海軍指出，演習旨在透過逼真的反潛訓練強化韓美聯合海上防衛態勢，科目包括潛艦追蹤、攻擊演練以及自由攻防戰（free-range combat）。這顯示美韓同盟在應對水下威脅方面的合作正持續深化。

第一島鏈北端 多國同步操演

在關島之外，軍事活動同樣密集。美韓海軍於11月17日至20日在南韓平澤及周邊海域舉行了「海上反特種作戰部隊演習」（MCSOFEX），美軍出動驅逐艦「杜威號」（USS Dewey）及阿帕契攻擊直升機參與。

日本海上自衛隊也於11月14日在東海與澳洲、加拿大及紐西蘭海軍進行聯合演訓。日本護衛艦「摩耶號」（JS Maya）與盟國艦艇進行戰術運動及海上整補。日方表示，此舉是為了針對北韓相關船隻的非法海上轉運物資行為進行監視，維護以規則為基礎的國際秩序。

