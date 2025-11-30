畫面曝光！烏無人艇殺到土耳其外海 獵殺俄「影子艦隊」油輪

烏克蘭國全局（SBU）29日公布影片，證實其國產無人艇在土耳其外海襲擊了兩艘俄羅斯油輪。畫面顯示船隻中彈後起火燃燒，這些油輪被指為協助俄羅斯規避制裁的「影子艦隊」。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭對俄羅斯的海上打擊範圍再度擴大。一名烏克蘭國家安全局（SBU）官員29日向《美聯社》證實，烏軍使用國產的「海寶貝」（Sea Baby）海軍無人艇，在土耳其黑海沿岸附近成功襲擊了2艘俄羅斯油輪。這2艘船隻被指為俄羅斯規避西方制裁的「影子艦隊」（shadow fleet）成員。

據報導，這兩艘油輪分別為「凱羅斯號」（Kairos）與「維拉特號」（Virat）。襲擊發生在28日傍晚，地點位於土耳其的專屬經濟海域（EEZ）內。SBU官員在匿名條件下，提供了一段據稱是攻擊當下的影片，並表示這次行動旨在「採取積極措施，削減俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的財政能力」。

該官員指出，這2艘油輪均在西方的制裁名單上，「海寶貝」無人艇的攻擊，癱瘓了這些能夠運輸價值近7000萬美元（約新台幣21.9億元）石油的船隻，有效阻礙了俄羅斯規避國際制裁企圖。

烏克蘭改良型「海寶貝」無人艇，可配備不同武裝執行多種任務。圖為配備遙控槍塔的構型。 （美聯社資料照）

土耳其交通與基礎設施部長烏拉洛格魯（Abdulkadir Uraloglu）隨後證實了這起事件。他表示，掛甘比亞旗幟的「凱羅斯號」發生火災，火勢上週六仍在船艙封閉區域悶燒，船上25名船員已全數安全撤離。另一艘「維拉特號」則機艙受損，但未起火，船長曾發出求救訊號稱遭到「無人機攻擊」。

此次攻擊顯示烏克蘭的海上打擊能力已不再侷限於黑海北部。報導分析，烏克蘭過去主要在克里米亞周邊海域使用載滿炸藥的無人艇攻擊俄艦，但這次攻擊深入至黑海南部、靠近土耳其海岸的水域，顯示其戰術半徑顯著延伸。

根據追蹤制裁逃避行為的資料庫「OpenSanctions」，這兩艘船均是俄羅斯「影子艦隊」的一部分。這類艦隊通常由老舊船隻組成，透過懸掛巴拿馬、賴比瑞亞等第三國旗幟，並運用複雜的公司結構隱藏所有者，協助克里姆林宮繞過西方的石油價格上限與禁運措施，賺取數十億美元的戰爭資金。

資料顯示，美國於今年1月制裁了「維拉特號」，歐盟與英國隨後跟進；「凱羅斯號」則在今年7月遭到歐盟制裁。土耳其當局表示，正與相關單位聯繫以確保航行安全，防止類似事件再次發生。

